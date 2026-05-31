Suheyn Cipriani recuerda un momento crítico de su vida tras perderlo todo y el respaldo que recibió de Jessica Newton . ¿Qué hizo ella por Suheyn?

¡Inaudito! En un conmovedor relato sobre los momentos difíciles que ha enfrentado, la influencer Suheyn Cipriani compartió el doloroso episodio de estar completamente sin techo y dinero. La modelo, que ahora brilla en las pasarelas de Miss Grand International All Stars 2026, explicó que Jessica Newton fue su salvavidas en esa situación extrema.

Suheyn Cipriani se emociona al compartir el respaldo de Jessica Newton en su falta de dinero

La participante de Miss Grand International All Stars 2026 rememoró cómo la pandemia arruinó la estabilidad financiera que tenía junto a su pareja de entonces. Los negocios de la familia del padre de su hijo colapsaron de un día para otro, dejándolos sin ingresos para lo esencial.

"Durante la pandemia, los negocios familiares del padre de mi hijo quebraron y nos quedamos sin hogar. No podía pagar el parto", relató Suheyn Cipriani, recordando su desesperación al estar embarazada sin recursos para una clínica.

Como explicó, Jessica Newton le propuso utilizar la plataforma del Miss Perú para vender espacios publicitarios, lo que le generó ingresos. "Ella supo de mi situación complicada y decidió intervenir", dijo la modelo, subrayando su relación de siete años con Newton.

¿Qué ocurrió con Suheyn Cipriani en su última pasarela del MGI que la eliminó de la contienda?