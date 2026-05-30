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GRUPO 5: Sorpresa de la noche vallenata de SILVESTRE DANGOND

El cantante colombiano Silvestre Dangond se presentó en nuestra capital y no tuvo mejor idea que invitar a escena al Grupo 5.

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    GRUPO 5: Sorpresa de la noche vallenata de SILVESTRE DANGOND | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión
    GRUPO 5: Sorpresa de la noche vallenata de SILVESTRE DANGOND

    En medio de su concierto en Costa 21, el colombiano anunció la presencia de Christian Yaipén, voz líder de la agrupación chiclayana, con quien cantó el tema 'Cómo lo hizo', lo que generó el estallido emocional del público presente.

    “Sigo sorprendido y agradecido a la vez por esta invitación de Silvestre, a quien empecé a conocer a través de unos DVD que me sugirió mi esposa” comentó Christian.

    “Silvestre es un tipo muy chévere y humano, y no sólo compartimos música sino la conexión de tierra con mi esposa que también es de Colombia “añadió el intérprete de 'El ritmo de tu corazón'.

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    Por su parte, Silvestre manifestó anoche en tarima su cariño y admiración por el talento peruano: “Hay un amigo que siempre viene a mis conciertos con quien nos une la cultura, la música, la gastronomía, de hecho su esposa es del Cesar, Colombia….siempre decíamos porque no hacemos algo ,y todo llega en su momento y hoy tengo aquí a mi querido hermano Christian del Grupo 5 para cantar “ expresó el colombiano.

    Este lazo musical establecido entre Silvestre Dangond y Grupo 5 augura, a mediano plazo, una colaboración con ritmos nuevos y diferentes.

    Cabe mencionar que Grupo 5 emprenderá en breve una gira europea por varias ciudades, como Madrid, Barcelona, Roma, Milán, Londres, Múnich y París.

    SOBRE EL AUTOR:
    GRUPO 5: Sorpresa de la noche vallenata de SILVESTRE DANGOND
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

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