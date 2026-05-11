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Querida modelo peruana revela que será mamá otra vez junto a su novio deportista: "5 meses viéndote crecer"

La influencer, con cinco meses de embarazo, dio la noticia en Instagram junto a su pareja surfista y sus hijas a la orilla de la playa.

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    Querida modelo peruana revela que será mamá otra vez junto a su novio deportista: "5 meses viéndote crecer"
    La creadora de contenido no pudo con la emoción al momento de anunciar la gran noticia. | Composición Wapa
    Querida modelo peruana revela que será mamá otra vez junto a su novio deportista: "5 meses viéndote crecer"

    A través de una publicación en Instagram que se volvió viral y generó miles de reacciones en redes sociales, Valery Revello, reconocida modelo e influencer de 31 años, reveló que está esperando a su tercer hijo.

    Anteriormente casada con el futbolista Sergio Peña, Revello dio la noticia acompañada de su pareja, el deportista Tomás Tudela. En la imagen, posaron junto a sus dos hijos, uno de su relación pasada con Peña y otro de Tudela, en una playa. Mostraron la ecografía, la prueba de embarazo positiva y el creciente vientre de la influencer.

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    Valery Revello, su pareja Tomás Tudela, sus dos hijas anunciando que será mamá nuevamente. Foto: Instagram.
    Valery Revello, su pareja Tomás Tudela, sus dos hijas anunciando que será mamá nuevamente. Foto: Instagram.

    Valery Revello comparte su embarazo en Instagram

    Valery Revello utilizó Instagram para anunciar su tercer embarazo, resaltando que ya está en el quinto mes de gestación. Su mensaje dirigido al bebé emocionó a sus seguidores.

    "Un cúmulo de emociones. Desde hace meses soñamos con traerte a nuestras vidas para completar nuestra hermosa familia. Hoy, a 5 meses, viendo tus avances en cada ecografía, nos llena de felicidad esperarte. Mi vida, seremos 5", escribió la también empresaria de moda.

    Acompañó el mensaje con un conjunto de fotos donde aparece con su pareja Tomás Tudela, campeón nacional de surf, y sus dos hijas, todos sonriendo para dar la bienvenida al nuevo miembro de la familia.

    Valery Revello anunció un nuevo embarazo.
    Valery Revello anunció un nuevo embarazo.
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    La heterocromía de Valery Revello

    Valery Revello, graduada en Negocios Internacionales de la Universidad San Ignacio de Loyola y de la Universidad Andrés Bello, reveló que tiene heterocromía, lo que provoca que tenga un ojo verde y otro marrón.

    Esta característica, poco común, generalmente se manifiesta al nacer o poco después, pero Revello no teme mostrarse con sus peculiares ojos en las fotos que publica en redes.

     

    SOBRE EL AUTOR:
    Querida modelo peruana revela que será mamá otra vez junto a su novio deportista: "5 meses viéndote crecer"
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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