La influencer, con cinco meses de embarazo, dio la noticia en Instagram junto a su pareja surfista y sus hijas a la orilla de la playa.

La creadora de contenido no pudo con la emoción al momento de anunciar la gran noticia. | Composición Wapa

La creadora de contenido no pudo con la emoción al momento de anunciar la gran noticia. | Composición Wapa

A través de una publicación en Instagram que se volvió viral y generó miles de reacciones en redes sociales, Valery Revello, reconocida modelo e influencer de 31 años, reveló que está esperando a su tercer hijo.

Anteriormente casada con el futbolista Sergio Peña, Revello dio la noticia acompañada de su pareja, el deportista Tomás Tudela. En la imagen, posaron junto a sus dos hijos, uno de su relación pasada con Peña y otro de Tudela, en una playa. Mostraron la ecografía, la prueba de embarazo positiva y el creciente vientre de la influencer.

Valery Revello, su pareja Tomás Tudela, sus dos hijas anunciando que será mamá nuevamente. Foto: Instagram.

Valery Revello comparte su embarazo en Instagram

Valery Revello utilizó Instagram para anunciar su tercer embarazo, resaltando que ya está en el quinto mes de gestación. Su mensaje dirigido al bebé emocionó a sus seguidores.

"Un cúmulo de emociones. Desde hace meses soñamos con traerte a nuestras vidas para completar nuestra hermosa familia. Hoy, a 5 meses, viendo tus avances en cada ecografía, nos llena de felicidad esperarte. Mi vida, seremos 5", escribió la también empresaria de moda.

Acompañó el mensaje con un conjunto de fotos donde aparece con su pareja Tomás Tudela, campeón nacional de surf, y sus dos hijas, todos sonriendo para dar la bienvenida al nuevo miembro de la familia.

Valery Revello anunció un nuevo embarazo.

La heterocromía de Valery Revello

Valery Revello, graduada en Negocios Internacionales de la Universidad San Ignacio de Loyola y de la Universidad Andrés Bello, reveló que tiene heterocromía, lo que provoca que tenga un ojo verde y otro marrón.