Luego de que Melcochita sufriera una crisis y se revelara la bebida que tomó, surgieron señalamientos contra Heydi Amado , su pareja de 22 años. ¿Fue ella responsable del incidente?

Heydi Amado en el centro de la controversia tras revelarse qué tomó Melcochita

Heydi Amado en el centro de la controversia tras revelarse qué tomó Melcochita

El reciente ingreso de Melcochita al hospital causó alarma, ya que Monserrat divulgó un preocupante detalle: el cómico de 89 años ingirió una bebida que comprometió seriamente su salud. Como resultado, surgieron severas acusaciones contra Heydi Amado, su pareja. ¿Fue ella quien se la proporcionó?

Acusaciones contra Heydi Amado por la bebida que consumió Melcochita antes de su crisis

Melcochita tuvo que ser atendido de emergencia durante el Día del Padre en el hospital de Seguro Angamos, acompañado de su pareja, Heydi Amado, explicó Monserrat, quien estuvo con él horas antes.

Monserrat detalló lo ocurrido y el impacto que le causó conocer los resultados médicos, vinculados con su hipertensión crónica, que provocó el deterioro de su estabilidad.

Revelan crítico diagnóstico de Melcochita que amenaza su vida tras crisis

“Tuvo un electrocardiograma alterado y debe reposar. Esto ocurre porque su mánager lo sobrecarga de trabajo sin descanso. Cerca de sus 90 años, su dieta no es adecuada, olvidando su diabetes y ahora su presión está alta (…) El sábado asistió a una fiesta y mezcló bebidas energéticas con whisky. No puede tomar eso”, señaló la madre de sus hijos.

Incluso, al acudir por una de sus hijas, su aspecto no era el mejor y luego supo que fue ingresado a un hospital.

Esta bebida representa un peligro para alguien de su edad con problemas de presión alta y diabetes. Por eso, Monserrat responsabilizó a Heydi y cuestionó su compromiso como enfermera al permitir tal consumo, lo que pudo haber tenido consecuencias fatales para el padre de sus hijas.

“Nadie le cuida (la salud) . El sábado asistió a una fiesta y mezcló bebidas energéticas con whisky. No puede consumir eso. Esto demuestra que Heydi no es enfermera, o estaría al tanto de su salud y no permitiría tal cosa porque puede ser mortal”, dijo a Trome.

Monserrat se mostró dispuesta a cuidar a su esposo, una decisión centrada en la estabilidad y seguridad de sus hijas, sin intención de reconciliarse.



