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Samahara Lobatón emite un CONTUNDENTE COMUNICADO sobre sensible estado tras presunta agresión de Bryan Torres

Samahara Lobatón denuncia a Bryan Torres por agresión y revela el impacto emocional en sus hijos, sucedidos en su propia residencia.

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    Samahara Lobatón emite un CONTUNDENTE COMUNICADO sobre sensible estado tras presunta agresión de Bryan Torres
    Samahara Lobatón emite comunicado
    Samahara Lobatón emite un CONTUNDENTE COMUNICADO sobre sensible estado tras presunta agresión de Bryan Torres

    Tras ser víctima de un incidente el 3 de agosto, Samahara Lobatón ha reaparecido para denunciar al cantautor Bryan Torres por agresión. Según Samahara, el músico irrumpió en su domicilio y forcejeó con ella frente a sus tres hijos, situación que él ha negado, alegando que fue ella quien lo acosó y le quitó el celular. No obstante, la influencer emitió un comunicado desmintiendo sus palabras y reflejando su angustia por el estado de sus hijos.

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    Samahara Lobatón emite un fuerte comunicado acerca del delicado estado de sus hijos tras el incidente con Bryan Torres

    Samahara Lobatón decidió no mantenerse en silencio y utilizó sus redes sociales para reafirmar su denuncia de violencia física y psicológica, detallando que después de regresar de un mensaje de la cuidadora, verificó su dispositivo móvil.

    En esta ocasión, Samahara mostró gran preocupación por el contexto de los hechos, recordando su decisión de no denunciarlo en diciembre de 2025, cuando él casi compromete su vida en su habitación.

    Todas estas situaciones ocurrieron ante la vista de sus hijos, evidencia que compartió a través de imágenes tomadas en el comedor con los pequeños presentes mientras describía la angustiante respuesta de los niños ante la agresión.

    Samahara Lobatón lanza DURO COMUNICADO sobre el delicado estado de sus hijos tras agresión de Bryan Torres: &quot;Una fuerte...&quot;
    Samahara Lobatón lanza DURO COMUNICADO sobre el delicado estado de sus hijos tras agresión de Bryan Torres: "Una fuerte..."

    "Estos sucesos se desarrollaron frente a mis tres hijos, quienes experimentaron una intensa crisis nerviosa por lo que sucedía. Por esta razón, me abstendré de dar declaraciones a la prensa. Todas las pruebas, incluido un video completo desde que la persona acusada forzó su entrada, serán entregadas a las autoridades pertinentes para su evaluación legal", manifestó.

    Además, relató que un amigo estuvo presente y la asistió para evitar que la situación terminara en tragedia. Dejó claro su intención de mantener una relación amable con el padre de sus niños, un deseo que ahora ha dejado atrás, asegurando su determinación de agotar todas las vías legales necesarias.

    "Siempre intenté asegurar una relación de respeto para que el padre de mis hijos compartiera momentos valiosos con ellos. No obstante, esa confianza se rompió tras estos eventos ocurridos ante nuestros hijos, los más perjudicados. Este domingo, mi compromiso es proteger a mis tres niños. Seguiré por el camino legal hasta que las autoridades asignen las responsabilidades adecuadas".

    SOBRE EL AUTOR:
    Samahara Lobatón emite un CONTUNDENTE COMUNICADO sobre sensible estado tras presunta agresión de Bryan Torres
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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