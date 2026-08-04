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¡COMUNICADO OFICIAL! La Bella Luz separa a su director musical César Sánchez y rompe el silencio: “Asumimos este momento con profunda responsabilidad”

La orquesta La Bella Luz anunció la separación de César Sánchez Chavesta tras denuncias de Naldy Saldaña y enfrenta críticas por su tardanza en reaccionar.

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    ¡COMUNICADO OFICIAL! La Bella Luz separa a su director musical César Sánchez y rompe el silencio: “Asumimos este momento con profunda responsabilidad”
    La Bella Luz comunicó el retiro de César Sánchez Chavesta luego de la grave denuncia de Naldy Saldaña. | Composición Wapa
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    Naldy Saldaña, reconocida cantante, dejó su participación en La Bella Luz tras ser víctima de acoso por parte de César Sánchez Chavesta, el director musical y no recibir apoyo de los propietarios, Óscar Custodio Chavesta y Pilar Torres. Al día siguiente de dar a conocer su denuncia, la banda de cumbia emitió un comunicado para informar la separación del director implicado.

    "Como medida provisional y hasta que las investigaciones sean completadas por las autoridades, hemos decidido separar a César Sánchez Chavesta de sus funciones", expresó el comunicado lanzado el 4 de agosto por La Bella Luz.

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    La Bella Luz reconoce su responsabilidad en el caso de Naldy Saldaña

    El lunes 3 de agosto, Naldy Saldaña reveló en el programa de Magaly Medina que fue víctima de acoso por parte del director de La Bella Luz. Al no recibir respaldo, decidió abandonar el grupo. A raíz de su declaración, usuarios en redes sociales exigieron que la banda se pronuncie y cese a César Sánchez Chavesta.

    "Rechazamos contundentemente cualquier forma de violencia, acoso o conducta que atente contra la dignidad y seguridad de las personas. Manifestamos nuestro respaldo a Naldy Saldaña y lamentamos profundamente lo sucedido, esperando que ninguna persona vuelva a pasar por una situación similar", declararon en el comunicado.

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    Además, los representantes de La Bella Luz señalaron que cooperarán con las autoridades para esclarecer los hechos. "Asumimos este momento con responsabilidad y reafirmamos nuestro compromiso con el respeto y la protección de un ambiente seguro y sin violencia", añadieron.

    El comunicado de La Bella Luz es criticado por usuarios

    A pesar del comunicado, los cibernautas expresaron desaprobación por la tardía reacción de La Bella Luz. "¡Qué tibios! Es vergonzoso que deban esperar la exposición pública para tomar medidas. No reflejan la imagen de ‘familia’ que pretenden. ¡Apoyo total a Naldy!", comentó la cantante Shania Lazo.

    "Lo sabían y lo encubrieron; le pidieron a la víctima que 'lo superara'. Este comunicado es vergonzoso...", "Sr. Custodio, sabía y lo ocultó. ¿Ningún mea culpa?", "Nadie debe decirte que superes algo que ellos no vivieron. Estamos contigo Naldy", "No sigan a esta orquesta. Espero que los demás encuentren un mejor grupo, pero La Bella Luz debe desaparecer por encubrir este acto"; fueron algunos de los comentarios en Instagram de los seguidores de la banda.

    Usuarios rechazan comunicado de La Bella Luz. Foto: Instagram
    Usuarios rechazan comunicado de La Bella Luz. Foto: Instagram


    SOBRE EL AUTOR:
    ¡COMUNICADO OFICIAL! La Bella Luz separa a su director musical César Sánchez y rompe el silencio: “Asumimos este momento con profunda responsabilidad”
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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