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¡ATENCIÓN! Así cambiará el recibo de luz tras la nueva medida anunciada por Osinergmin: ¿Más o menos?

Osinergmin ha confirmado un nuevo factor que influirá en el recibo de luz. Descubre su impacto en las tarifas y qué usuarios deberán asumir el pago obligatorio.

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    ¡ATENCIÓN! Así cambiará el recibo de luz tras la nueva medida anunciada por Osinergmin: ¿Más o menos?
    Así cambiará el recibo de luz tras la nueva medida anunciada por Osinergmin
    ¡ATENCIÓN! Así cambiará el recibo de luz tras la nueva medida anunciada por Osinergmin: ¿Más o menos?

    ¿Tu factura de luz aumentará o disminuirá? El Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) ha anunciado el Factor de Recargo del Fondo de Compensación Social Eléctrica (FOSE). Esta decisión se verá reflejada en los recibos eléctricos por un período determinado. ¿Cuándo se implementará y quiénes deberán afrontarlo? Aquí te ofrecemos todos los detalles relacionados.

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    Factor FOSE: la medida oficial de Osinergmin, ¿qué implica y a partir de cuándo estará activa?

    Según la Resolución N.° 019-2026-OS/GRT, publicada en el diario oficial El Peruano, Osinergmin ha formalizado el Factor de Recargo del Fondo de Compensación Social Eléctrica (FOSE) con un cobro fijo de S/ 1.023.

    Este factor se incorporará en la facturación eléctrica desde el 4 de agosto hasta el 31 de octubre de 2026, dentro del Programa Trimestral de Transferencias Externas. Es importante mencionar que el cobro será obligatorio para los usuarios residenciales, comerciales e industriales, y se aplicará directamente en las facturas emitidas por las compañías distribuidoras de energía.

    El FOSE, concebido bajo la Ley N.° 27510, busca asegurar la continuidad del servicio eléctrico para hogares con un menor consumo, beneficiando especialmente a usuarios residenciales que utilizan hasta 140 kWh al mes.

    ¿Cómo consultar tu recibo de luz de Pluz Energía y Luz del Sur en línea?

    Los usuarios que deseen verificar el monto de su factura o revisar su historial de consumo eléctrico digitalmente pueden hacerlo a través de las plataformas oficiales de las empresas distribuidoras.

    Pluz Energía

    • Visita el sitio web oficial de Pluz Energía: https://www.pluz.pe/
    • Selecciona la opción "Consulta tu recibo".
    • Introduce tu número de cliente y contraseña.
    • En la plataforma, podrás consultar el monto de tu recibo, ver pagos anteriores y descargar el documento en PDF.

    Luz del Sur

    • Accede al portal oficial de Luz del Sur: https://www.luzdelsur.pe/es
    • Haz clic en "Ver mi recibo" en el menú principal.
    • Proporciona tu número de suministro y la información requerida para ingresar a tu cuenta.
    • Al ingresar, podrás encontrar el detalle de tu deuda, revisar consumos pasados y descargar el recibo en PDF cuando lo necesites.
    SOBRE EL AUTOR:
    ¡ATENCIÓN! Así cambiará el recibo de luz tras la nueva medida anunciada por Osinergmin: ¿Más o menos?
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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