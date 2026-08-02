Nuevos feriados en riesgo: estos son los días de descanso que podrían ser eliminados del calendario

Nuevos feriados en riesgo: estos son los días de descanso que podrían ser eliminados del calendarioÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
En los últimos años, el calendario de feriados nacionales en el Perú experimentó la mayor modificación en más de tres décadas con la incorporación de cuatro nuevas fechas conmemorativas. Se trata del 7 de junio (Batalla de Arica y Día de la Bandera), el 23 de julio (Día de la Fuerza Aérea del Perú), el 6 de agosto (Batalla de Junín) y el 9 de diciembre (Batalla de Ayacucho), feriados que fueron creados entre 2021 y 2023 con el objetivo de fortalecer la memoria histórica y rendir homenaje a hechos y personajes fundamentales de la independencia nacional.
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Sin embargo, estas fechas han vuelto al centro del debate debido a diversas propuestas que plantean reducir el número de feriados nacionales para mejorar la productividad del país. Diversos proyectos legislativos y planteamientos provenientes de sectores empresariales consideran que el Perú cuenta con un número elevado de días no laborables, por lo que buscan eliminar algunos de los feriados incorporados recientemente o convertirlos en días no laborables compensables.
Conoce los feriados que podrían desaparecer
Entre los feriados que aparecen con mayor frecuencia en estas iniciativas figuran precisamente los creados en los últimos años. El 7 de junio, el 23 de julio, el 6 de agosto y el 9 de diciembre son considerados por algunos promotores de la reforma como fechas que podrían dejar de tener la condición de feriados nacionales, aunque seguirían siendo conmemoraciones oficiales dentro del calendario cívico peruano.
No obstante, el futuro de estos feriados aún no está definido. En los últimos días, el Ministerio de Trabajo señaló que los documentos que circulan sobre una eventual reducción del calendario corresponden únicamente a propuestas en evaluación y que, hasta el momento, no existe una decisión oficial para eliminar feriados. Incluso, el Gobierno ha indicado que cualquier modificación deberá ser discutida con criterios técnicos y dentro del marco legal correspondiente.
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Mientras el debate continúa, los cuatro feriados incorporados entre 2021 y 2023 permanecen vigentes y forman parte del calendario oficial de 16 feriados nacionales del Perú. Cualquier cambio requerirá la aprobación de una norma con rango de ley o la modificación de la legislación vigente, por lo que, por ahora, los trabajadores de los sectores público y privado seguirán gozando de estos días de descanso establecidos por la normativa nacional.