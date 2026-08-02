Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Ocio - Tragedia en Nasca: esto dijo la empresa aérea tras el fatal accidente que dejó 13 fallecidos: "Hemos mantenido...

Nuevos feriados en riesgo: estos son los días de descanso que podrían ser eliminados del calendario

En el Congreso se estudia poner a debate una propuesta que busca reducir los días festivos que se sumaron en los últimos años.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Nuevos feriados en riesgo: estos son los días de descanso que podrían ser eliminados del calendario
    Nuevos feriados en riesgo
    Nuevos feriados en riesgo: estos son los días de descanso que podrían ser eliminados del calendario

    En los últimos años, el calendario de feriados nacionales en el Perú experimentó la mayor modificación en más de tres décadas con la incorporación de cuatro nuevas fechas conmemorativas. Se trata del 7 de junio (Batalla de Arica y Día de la Bandera), el 23 de julio (Día de la Fuerza Aérea del Perú), el 6 de agosto (Batalla de Junín) y el 9 de diciembre (Batalla de Ayacucho), feriados que fueron creados entre 2021 y 2023 con el objetivo de fortalecer la memoria histórica y rendir homenaje a hechos y personajes fundamentales de la independencia nacional.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Avioneta se accidenta en Nasca: ¿qué pasó con los pilotos y qué informaron las autoridades?

    Sin embargo, estas fechas han vuelto al centro del debate debido a diversas propuestas que plantean reducir el número de feriados nacionales para mejorar la productividad del país. Diversos proyectos legislativos y planteamientos provenientes de sectores empresariales consideran que el Perú cuenta con un número elevado de días no laborables, por lo que buscan eliminar algunos de los feriados incorporados recientemente o convertirlos en días no laborables compensables.

    Conoce los feriados que podrían desaparecer

    Entre los feriados que aparecen con mayor frecuencia en estas iniciativas figuran precisamente los creados en los últimos años. El 7 de junio, el 23 de julio, el 6 de agosto y el 9 de diciembre son considerados por algunos promotores de la reforma como fechas que podrían dejar de tener la condición de feriados nacionales, aunque seguirían siendo conmemoraciones oficiales dentro del calendario cívico peruano.

    Estos feriados que fueron creados entre 2021 y 2023 con el objetivo de fortalecer la memoria histórica.
    Estos feriados que fueron creados entre 2021 y 2023 con el objetivo de fortalecer la memoria histórica.

    No obstante, el futuro de estos feriados aún no está definido. En los últimos días, el Ministerio de Trabajo señaló que los documentos que circulan sobre una eventual reducción del calendario corresponden únicamente a propuestas en evaluación y que, hasta el momento, no existe una decisión oficial para eliminar feriados. Incluso, el Gobierno ha indicado que cualquier modificación deberá ser discutida con criterios técnicos y dentro del marco legal correspondiente.

    wapa.pe

    PUEDES VER: Ripley se pronuncia luego de que una clienta denunciara falta de apoyo tras accidente con un maniquí: "Activamos nuestros protocolos"

    Mientras el debate continúa, los cuatro feriados incorporados entre 2021 y 2023 permanecen vigentes y forman parte del calendario oficial de 16 feriados nacionales del Perú. Cualquier cambio requerirá la aprobación de una norma con rango de ley o la modificación de la legislación vigente, por lo que, por ahora, los trabajadores de los sectores público y privado seguirán gozando de estos días de descanso establecidos por la normativa nacional.

    SOBRE EL AUTOR:
    Nuevos feriados en riesgo: estos son los días de descanso que podrían ser eliminados del calendario
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Prefiero a Wapa en Google

    Lo último en Wapa

    Avioneta se accidenta en Nasca: ¿qué pasó con los pilotos y qué informaron las autoridades?

    ¡Luto en Nasca! Avioneta con 13 pasajeros se ESTRELLA y confirman que no hubo sobrevivientes

    Ripley se pronuncia luego de que una clienta denunciara falta de apoyo tras accidente con un maniquí: "Activamos nuestros protocolos"

    15 Animes para adultos que encuentras en Crunchyroll

    ¿Lo tienes en casa? Piden RETIRAR este juguete viral tipo 'SQUISHY' por contener sustancia potencialmente cancerígena

    Ofertas

    Cineplanet

    Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    GRAN CIRCO DE UCRANIA

    Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

    PRECIO

    S/ 32.00
    Comprar

    CIRCO DE LAS ESTRELLAS

    Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

    PRECIO

    S/ 17.90
    Comprar

    CIRCO MISTICO CONDOR

    Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

    PRECIO

    S/ 38.50
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;