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Feriado del 6 de agosto en Perú: Conoce quiénes son los trabajadores que podrán descansar

El 6 de agosto se celebra un feriado nacional en Perú para conmemorar la Batalla de Junín, un acontecimiento clave en la independencia del país. Conoce si este día será de descanso obligatorio para trabajadores.

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    Feriado del 6 de agosto en Perú: Conoce quiénes son los trabajadores que podrán descansar
    Próximo feriado en Perú: ¿quiénes ganarán? | Composición: Wapa / Captura de pantalla
    Feriado del 6 de agosto en Perú: Conoce quiénes son los trabajadores que podrán descansar

    Tras las celebraciones por Fiestas Patrias, muchos peruanos ya comienzan a preguntarse cuándo será el próximo feriado del calendario nacional. De acuerdo con la legislación vigente, el 6 de agosto será un día de descanso obligatorio para miles de trabajadores del país, al tratarse de una fecha incorporada oficialmente al calendario de feriados nacionales.

    Esta jornada permitirá que empleados de distintos sectores accedan a un día libre remunerado, mientras que quienes deban laborar tendrán derecho a recibir un pago adicional, conforme a lo establecido por la normativa laboral.

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    ¿Por qué el 6 de agosto es feriado nacional en Perú?

    Luego del feriado largo por Fiestas Patrias, que este año permitió a muchos ciudadanos disfrutar de varios días consecutivos de descanso, el calendario oficial contempla una nueva fecha no laborable de alcance nacional.

    De acuerdo con la Ley N.° 31530, publicada en agosto de 2022 en el diario oficial El Peruano, cada 6 de agosto se conmemora la Batalla de Junín, uno de los enfrentamientos más importantes en el proceso de independencia del Perú.

    Esta histórica batalla enfrentó a las fuerzas patriotas lideradas por Simón Bolívar contra el ejército realista y fue considerada una de las victorias decisivas que contribuyeron a consolidar la independencia del país.

    ¿Quiénes descansan el feriado del 6 de agosto y cuánto deben recibir si trabajan?

    El feriado del 6 de agosto beneficia a los trabajadores de los sectores público y privado, quienes podrán acceder al descanso remunerado establecido por ley.

    Asimismo, la norma dispone que los ministerios de Educación, Cultura y Defensa impulsen actividades conmemorativas para destacar la importancia histórica de la Batalla de Junín.

    No obstante, existen trabajadores que, debido a la naturaleza de sus funciones o a sistemas de turnos rotativos, deberán laborar durante esa fecha. En esos casos, el artículo 9 del Decreto Legislativo N.° 713 establece que, si no reciben un descanso sustitutorio, tendrán derecho al pago triple correspondiente a la jornada trabajada, compuesto por:

    • La remuneración correspondiente al feriado.
    • El pago por el trabajo realizado durante esa jornada.
    • Un recargo adicional equivalente al 100 % de la remuneración diaria.
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    ¿Qué feriados nacionales quedan en Perú durante el 2026?

    Además del descanso por la Batalla de Junín, el calendario oficial aún contempla varios feriados nacionales para lo que resta del año:

    • Domingo 30 de agosto: Santa Rosa de Lima.
    • Jueves 8 de octubre: Combate de Angamos.
    • Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos.
    • Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción.
    • Miércoles 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho.
    • Viernes 25 de diciembre: Navidad.

    El feriado del 6 de agosto forma parte del calendario oficial de descansos obligatorios en el Perú y permite que trabajadores de los sectores público y privado disfruten de un día libre remunerado. Esta fecha fue incorporada mediante la Ley N.° 31530 para conmemorar la Batalla de Junín, uno de los acontecimientos más trascendentales de la historia de la independencia nacional.

    SOBRE EL AUTOR:
    Feriado del 6 de agosto en Perú: Conoce quiénes son los trabajadores que podrán descansar
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

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