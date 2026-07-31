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Ocio - ¿A qué hora juramenta Keiko Fujimori como presidenta? Revisa el horario oficial de la ceremonia de asunción

Mark Vito responde a Leslie Echevarría por su vestido rojo en la Parada Militar junto a Keiko Fujimori: "No lo uses de nuevo..."

Leslie Echevarría, tras acudir a la Parada Militar con un criticado vestido rojo, recibió un comentario de Mark Vito. ¿Qué dijo sobre su elección?

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    Mark Vito responde a Leslie Echevarría por su vestido rojo en la Parada Militar junto a Keiko Fujimori: "No lo uses de nuevo..."
    Leslie Echevarría IMPACTA con vestido rojo junto a Keiko Fujimori y Mark Vito le hace peculiar RECLAMO | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión
    Mark Vito responde a Leslie Echevarría por su vestido rojo en la Parada Militar junto a Keiko Fujimori: "No lo uses de nuevo..."

    ¿Fue su atuendo desaprobado? Durante las celebraciones de las Fiestas Patrias, Keiko Fujimori no fue la única figura destacada. Mark Vito y Leslie Echevarría también captaron la atención. El vestido rojo que Leslie lució en la Gran Parada Militar llamó poderosamente la atención, no solo de los asistentes, sino también del exesposo de la presidenta, quien hizo un comentario sobre su vestimenta.

    Mark Vito comenta sobre el vestido rojo de Leslie Echevarría en el evento

    El 29 de julio, Leslie Echevarría asistió a la Gran Parada Militar acompañada de su pareja y sus padres. Invitada por la presidenta Keiko Fujimori, decidió llevar un vestido largo de color rojo que fue tema de conversación en redes sociales.

    En medio de la polémica, Leslie compartió un video en TikTok para promocionar su negocio de clases de idiomas, sin prever que al final del video, Mark Vito lanzaría una inesperada observación: "Amor, otra vez no te pongas de rojo".

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    Leslie, tras escuchar el comentario de Mark sobre su elección para el evento al que fueron invitados por Keiko Fujimori, reaccionó jocosa, simulando enojo al hacer un gesto burlón de querer "ahorcarlo".

    Mark Vito hace comentario sobre el look de Leslie Echevarría.
    Mark Vito hace comentario sobre el look de Leslie Echevarría.
    SOBRE EL AUTOR:
    Mark Vito responde a Leslie Echevarría por su vestido rojo en la Parada Militar junto a Keiko Fujimori: "No lo uses de nuevo..."
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

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