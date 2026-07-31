¿Nadine Heredia VOLVERÍA a Perú? Abogado de Ollanta Humala hace IMPORTANTE revelación tras fallo del TC

El Tribunal Constitucional declaró nulo el proceso penal contra el expresidente Ollanta Humala por lavado de activos, generando interrogantes sobre Nadine Heredia, actualmente en Brasil.

La reciente decisión del Tribunal Constitucional (TC) de declarar nulo el proceso penal seguido contra el expresidente Ollanta Humala ha abierto un nuevo escenario jurídico que también podría alcanzar a otros involucrados en el mismo caso. Tras conocerse el fallo, surgieron interrogantes sobre el futuro legal de la exprimera dama Nadine Heredia, quien actualmente permanece en Brasil luego de recibir asilo diplomático. Ante ello, la defensa del exmandatario explicó cuál sería el impacto de la resolución y si esta podría favorecerla.

¿Qué dijo el abogado de Ollanta Humala sobre el fallo del Tribunal Constitucional?

Luego de que el Tribunal Constitucional ordenara dejar sin efecto el proceso penal por lavado de activos contra Ollanta Humala, su abogado, Julio César Espinoza, sostuvo que la resolución ratifica un criterio que, a su juicio, cambia el panorama del caso. El letrado explicó que el máximo intérprete de la Constitución concluyó que los aportes destinados a campañas electorales, en las circunstancias analizadas, no configuran el delito de lavado de activos.

"El Tribunal Constitucional está ratificando sus criterios en función del cual los aportes a campañas electorales no constituyen delito de lavado de activos. Por lo tanto, está definiendo que el caso que se generó desde el año 2015 contra el expresidente Humala y las demás personas comprendidas en el proceso es un caso que constitucionalmente nunca debió generarse por no constituir delito", declaró Espinoza durante una entrevista en el programa 'Ahora y en la Hora'.

Asimismo, indicó que la resolución del TC dispone el archivamiento integral del proceso, lo que, según afirmó, implica la inmediata recuperación de la libertad del exjefe de Estado.

"A continuación, y por efecto de esa decisión, se tiene, por mandato del Tribunal Constitucional, archivar el caso de manera total y eso inevitablemente genera la libertad del expresidente Humala, que la debe disponer ya el órgano penal que tiene a cargo el caso", agregó.

¿Qué pasará con Nadine Heredia tras la decisión del TC?

Tras conocerse el fallo favorable a Ollanta Humala, una de las principales interrogantes gira en torno a la situación de Nadine Heredia. La ex primera dama permanece en Brasil desde 2025, luego de obtener asilo diplomático tras ser sentenciada a 15 años de prisión por el delito de lavado de activos, en un proceso relacionado con los presuntos aportes irregulares a las campañas presidenciales de 2006 y 2011.

Consultado sobre si la decisión del Tribunal Constitucional también podría beneficiar a Heredia, Julio César Espinoza sostuvo que la resolución tendría un alcance más amplio debido a que la imputación principal es la misma para ambos procesados.

"Bueno, va a tener un efecto extensivo, es inevitable, porque lo medular, la imputación esencial, es que los aportes para el equipo Lava Jato de hace dos años o hace tres años constituían delito", manifestó la defensa de Ollanta.

Por su parte, Rosa María Palacios fue consultada a través de su perfil en la red social 'X' sobre el futuro de la exprimera dama, y esta fue clara con lo que podría ocurrir:"Libre de volver al Perú. Todo el proceso es nulo y se ordena su archivo".

Nadine Heredia podría volver al Perú

¿Nadine Heredia podría regresar al Perú?

Aunque el abogado de Ollanta Humala consideró que el fallo del Tribunal Constitucional también alcanzaría a Nadine Heredia, aclaró que ese efecto deberá concretarse mediante las actuaciones judiciales correspondientes. En ese sentido, señaló que la situación legal de la ex primera dama deberá evaluarse a partir de los alcances de la sentencia emitida por el TC.

"Por supuesto que la situación de la señora Heredia también va a tener que cubrirse por esta decisión de manera extensiva y en su momento se edificará", remarcó.