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Macarena Vélez ROMPE SU SILENCIO con tajante reacción al perdón de Alejandra Baigorria a Said Palao: “No es la primera vez que le pasa"

Macarena Vélez, expareja de Said Palao, se pronunció sobre el perdón de Alejandra Baigorria, afirmando que cada pareja define sus propios límites y acuerdos en la relación.

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    Macarena Vélez ROMPE SU SILENCIO con tajante reacción al perdón de Alejandra Baigorria a Said Palao: “No es la primera vez que le pasa"
    Macarena Vélez reacciona al perdón de Alejandra Baigorria con Said Palao | Wapa - Captura de pantalla
    Macarena Vélez ROMPE SU SILENCIO con tajante reacción al perdón de Alejandra Baigorria a Said Palao: “No es la primera vez que le pasa"

    La decisión de Alejandra Baigorria de continuar con su matrimonio junto a Said Palao, luego de la controversia generada por su despedida de soltero en Argentina, sigue dando de qué hablar. En esta ocasión, quien decidió pronunciarse fue Macarena Vélez, expareja del guerrero, quien compartió su opinión sobre el perdón de la empresaria y dejó en claro cuál sería su postura si enfrentara una situación similar.

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    Macarena Vélez opina sobre el perdón de Alejandra Baigorria a Said Palao

    Durante una entrevista con Trome, Macarena Vélez fue consultada por la decisión que tomó Alejandra Baigorria tras la polémica protagonizada por Said Palao en una despedida de soltero realizada en un yate en Argentina. Lejos de emitir una crítica directa, la exchica reality sostuvo que cada pareja establece sus propios límites y acuerdos.

    "Creo que ella sabe perfectamente las decisiones que toma y nadie tiene por qué meterse. Si ella es feliz como está, me parece súper. Aparte, no es la primera vez que le pasa algo así (falta de respeto de su pareja), pero ella sabe perfectamente lo que hace y buenísimo. Si ella está contenta y si tiene una relación con algunos acuerdos, pues no está mal", sostuvo.

    Con estas declaraciones, Vélez dejó entrever que respeta la decisión de Baigorria, aunque recordó que no sería la primera ocasión en la que la empresaria enfrenta una situación de este tipo dentro de su relación.

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    Macarena Vélez revela qué haría si viviera una situación similar

    En la misma conversación, Macarena Vélez fue consultada sobre si ella estaría dispuesta a perdonar una falta como la que protagonizó Said Palao. La modelo respondió de manera categórica y aseguró que, por las experiencias que ha vivido, no volvería a aceptar una situación semejante.

    "Definitivamente no. Tengo otras cosas en la mente, he pasado por algunas cosas y no lo volvería a pasar, pero quizá ellos (Alejandra y Said) tienen un acuerdo como pareja, así que lo que a ellos les haga feliz no le tiene que importar al resto", sostuvo.

    Pese a marcar distancia respecto a la decisión de Alejandra Baigorria, Macarena insistió en que cada relación funciona bajo reglas propias y que, mientras ambas partes estén conformes con los acuerdos establecidos, las opiniones externas no deberían influir en su vínculo.

    SOBRE EL AUTOR:
    Macarena Vélez ROMPE SU SILENCIO con tajante reacción al perdón de Alejandra Baigorria a Said Palao: “No es la primera vez que le pasa"
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

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