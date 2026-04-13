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¿Ya lo perdonaron? Ale Baigorria y Said Palao son CAPTADOS juntos en España

Said Palao y Alejandra Baigorria fueron vistos juntos en un aeropuerto de España.

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    ¿Ya lo perdonaron? Ale Baigorria y Said Palao son CAPTADOS juntos en España
    ¿Ya lo perdonaron? Ale Baigorria y Said Palao son CAPTADOS juntos en España | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión
    ¿Ya lo perdonaron? Ale Baigorria y Said Palao son CAPTADOS juntos en España

    ¿Ya regresaron? La empresaria Alejandra Baigorria junto a su esposo Said Palao fueron captados en un aeropuerto de España, por primera vez después del escándalo del guerrero en Argentina. Recordemos que la pareja habría estado distanciado por un tiempo tras los videos publicados por Magaly Medina.

    Las imágenes de la “Gringa de Gamarra” y Said serán emitidas la tarde del lunes 13 de abril en el programa de espectáculos ‘Amor y Fuego’. Los videos causan asombro ya que hasta el momento Baigorria no había dejado en claro la relación con su esposo. ¿Ya lo perdonó?

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    PUEDES LEER: Said Palao comparte emotivo mensaje en medio de salida del país de Ale Baigorria sin él

    Alejandra Baiogorria habría perdonado a Said Palao ¿Se reconcilian en España?

    ¿Más juntos que nunca? Según el avance del programa de ‘Peluchín’, Ale y Said estarían juntos en España, aparentemente reconciliándose, tras el escándalo de los yates. Y es que, se reveló que el deportista no solo viajó a Argentina sino también a Colombia con Patricio Parodi, Francho Sierralta y Mario Irivarren.

    Ambos viajes fueron Despedidas de Soltero, en donde celebraron con jovencitas en un yate. Por esta razón, hasta el momento Baiogorria no daba detalles de su situación, a diferencia de Onelia Molina, quien decidió terminar su relación con Irivarren a horas de ver el ‘Ampay’.

    SOBRE EL AUTOR:
    ¿Ya lo perdonaron? Ale Baigorria y Said Palao son CAPTADOS juntos en España
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

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