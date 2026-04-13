¿Ya lo perdonaron? Ale Baigorria y Said Palao son CAPTADOS juntos en España | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión

¿Ya lo perdonaron? Ale Baigorria y Said Palao son CAPTADOS juntos en España | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión

¿Ya regresaron? La empresaria Alejandra Baigorria junto a su esposo Said Palao fueron captados en un aeropuerto de España, por primera vez después del escándalo del guerrero en Argentina. Recordemos que la pareja habría estado distanciado por un tiempo tras los videos publicados por Magaly Medina.

Las imágenes de la “Gringa de Gamarra” y Said serán emitidas la tarde del lunes 13 de abril en el programa de espectáculos ‘Amor y Fuego’. Los videos causan asombro ya que hasta el momento Baigorria no había dejado en claro la relación con su esposo. ¿Ya lo perdonó?

Alejandra Baiogorria habría perdonado a Said Palao ¿Se reconcilian en España?

¿Más juntos que nunca? Según el avance del programa de ‘Peluchín’, Ale y Said estarían juntos en España, aparentemente reconciliándose, tras el escándalo de los yates. Y es que, se reveló que el deportista no solo viajó a Argentina sino también a Colombia con Patricio Parodi, Francho Sierralta y Mario Irivarren.