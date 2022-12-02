Andrea San Martín y el FATÍDICO accidente aéreo en la FAP que acabó con la vida de su padre

Hace 21 años, Andrea San Martín recibió la lamentable noticia del fallecimiento de su padre en un accidente aéreo en la Fuerza Aérea Peruana. ¿Cómo ocurrió todo?

La influencer Andrea San Martín acostumbra a compartir todos los detalles de su día a día en las redes sociales. La madre de dos pequeñas abre las puertas de su vida ante quienes la siguen mostrando sus vivencias en el camino de la maternidad. La ‘ojiverde’ también ha aprovechado para contar detalles más íntimos de su vida, como lo fue el fallecimiento de su padre.

Hace 21 años, el padre de la ex de Sebastián Lizarzaburu falleció en un lamentable accidente aéreo mientras desempeñaba sus labores como piloto de las Fuerzas Aéreas del Perú, causando un profundo dolor en la empresaria, quien con el pasar de los años ha logrado superar la ausencia de su padre y vivir haciendo honor a este.

¿Cómo falleció el padre de Andrea San Martín?

El 17 de diciembre del 2004 se dio a conocer la fatídica noticia. Un avión Sukhoi SU-22 perteneciente a las Fuerzas Aéreas, se precipitó a tierra en Lurín. Todo ocurrió cuando los pilotos, el comandante FAP Winston San Martín Canales y el capitán FAP Mauricio Pérez Velarde llevaban a cabo maniobras de entrenamiento.

“Un accidente aéreo. Él era piloto de las Fuerzas Aéreas”, escribió Andrea San Martín años más tarde, revelándole a sus seguidores cómo perdió la vida su padre y compartiendo fotos para recordar a su progenitor.

De acuerdo al diario Perú 21, testigos de la zona en el accidente señalaron que ambos

pilotos tuvieron que realizar maniobras para así evitar a toda costa

estrellarse en un área que era poblada, por lo que el avión explotó dejando

como cifra a dos fallecidos.

"Mi papá se fue un 17 de diciembre y yo le perdí sentido a la Navidad. Yo no volví a pasar Navidad con mi familia. Durante mucho tiempo me la pasé en diferentes lugares acompañando, yo sentía que para mí no tenía el mismo significado", contó Andrea San Martín ante las cámaras del desaparecido programa ‘En Boca de Todos’.

(Foto: Facebook)

A pesar del fuerte dolor que vivió la influencer al perder a su padre, las navidades

cobraron sentido para ella tras convertirse en madre de sus hijas Maia y Lara,

haciendo que la modelo considerara que fueron un renacer para ella.

"Pienso que se sentiría orgulloso porque yo doy mi 200% a diario para ser un buen

ejemplo para mis hijas, estoy segura que mi papá está detrás de alguna

manera", expresó sin poder contener las lágrimas.

Además, en sus redes sociales la exchica reality llegó a mostrar uno de sus tatuajes, el cual es un avión al estilo de las Fuerzas Aéreas del Perú, el cual se hizo como recuerdo de su padre. “Por eso mi último tatuaje”, dijo mientras mostraba su tatuaje en el antebrazo.

Andrea San Martín enfrenta dolorosa pérdida tras caída de avioneta en Nasca y recuerda su última conversación

Andrea San Martín vive horas de tristeza luego de conocer la tragedia aérea registrada en Nasca, donde la caída de una avioneta dejó 13 personas fallecidas, entre ellas una joven con quien mantenía un vínculo cercano desde su infancia. La influencer compartió a través de sus redes sociales un sentido mensaje en el que recordó los momentos que vivió junto a la víctima y pidió a sus seguidores acompañarla con una oración por su descanso.

La exchica reality recurrió a sus historias de Instagram para expresar la conmoción que sintió al enterarse del accidente. Según contó, recibió la noticia mientras compartía una reunión con una amiga de Talara, momento en el que descubrió que entre las víctimas se encontraba Irenka, una persona con quien creció durante su etapa en la Villa FAP y con quien conservaba una relación especial.

Además, Andrea San Martín contó que había conversado recientemente con Irenka, apenas unas semanas antes del trágico accidente. La joven solía mantenerla al tanto de las actividades relacionadas con la catequesis de su hija Maia, debido a que su madre colaboraba en la iglesia y ella también participaba como catequista.

La conductora e influencer expresó lo difícil que resulta aceptar la partida de alguien que todavía tenía muchos años de vida por delante. Asimismo, recordó que la comunidad FAP ha tenido que afrontar anteriormente pérdidas similares entre personas cercanas que comparten la misma vocación y pasión por la aviación.