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Alisson Tello, exvocalista de La Bella Luz, deja ALARMANTE MENSAJE tras la denuncia de Naldy Saldaña: "Hablo desde mi propia experiencia"

Alisson Tello, cantante, agradeció a Naldy Saldaña por hablar en nombre de quienes no pudieron. "El silencio no siempre significa que no pasó nada", expresó en sus redes sociales.

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    Alisson Tello, exvocalista de La Bella Luz, deja ALARMANTE MENSAJE tras la denuncia de Naldy Saldaña: "Hablo desde mi propia experiencia"
    La cantante Alisson Tello se une al apoyo a Naldy Saldaña tras sus denuncias de tocamientos indebidos por César Sánchez Chavesta, exdirector de La Bella Luz. Foto: Facebook
    Alisson Tello, exvocalista de La Bella Luz, deja ALARMANTE MENSAJE tras la denuncia de Naldy Saldaña: "Hablo desde mi propia experiencia"

    Alisson Tello, reconocida por su participación en La Bella Luz junto a Christian Cueva, mostró su apoyo a Naldy Saldaña, quien denunció tocamientos indebidos por parte de César Sánchez Chavesta, primo del propietario de la orquesta, Óscar Custodio Chavesta. Tello no solo le manifestó su solidaridad, sino que agradeció que hablara por aquellas personas que no pudieron hacerlo público.

    "Mi testimonio proviene de mi propia experiencia. El silencio no implica necesariamente que no haya ocurrido nada; puede representar miedo, la necesidad de mantener un empleo o simplemente la falta de fuerzas para expresarse", comentó Tello al inicio de su mensaje, que dio a conocer este 4 de agosto.

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    Alisson Tello muestra su apoyo a Naldy Saldaña. Foto: Facebook
    Alisson Tello muestra su apoyo a Naldy Saldaña. Foto: Facebook

    ¿Experimentó Alisson Tello lo mismo que Naldy Saldaña?

    Alisson Tello, quien recientemente se reunió con sus excompañeros de La Bella Luz, insinuó que su salida de la agrupación, en octubre de 2023, fue forzada por circunstancias mayores, aunque en aquel momento lo atribuyó a asuntos personales.

    "Situaciones de acoso o hostigamiento pueden llevar a algunas personas a retirarse en silencio, mientras que otras encuentran la fortaleza para alzar la voz. Hoy quiero expresar mi total apoyo a Naldy Saldaña. Gracias por dar testimonio, no solo por ti, sino por muchos que no pudieron hacerlo en su momento. Que la verdad salga a luz y la justicia divina actúe a su tiempo", escribió en su historia de Facebook.

    Es importante mencionar que Naldy Saldaña se presentó en el programa de Magaly Medina para denunciar, aportando pruebas, que sufrió tocamientos indebidos por César Sánchez Chavesta, quien hasta el 4 de agosto dirigió La Bella Luz y ya fue despedido. Ante estas impactantes revelaciones, cantantes, agrupaciones y exvocalistas del grupo no tardaron en manifestar su apoyo a la exintegrante de Corazón Serrano.

    SOBRE EL AUTOR:
    Alisson Tello, exvocalista de La Bella Luz, deja ALARMANTE MENSAJE tras la denuncia de Naldy Saldaña: "Hablo desde mi propia experiencia"
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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