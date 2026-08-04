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Querida actriz de 'Spider-Man' fallece justo antes del estreno: Detalles de sus últimos días

Mary Rivera, actriz de 'Spider-Man: No Way Home', fallece a los 82 años. Descubre cómo vivió sus últimos días tras un derrame cerebral y complicaciones de salud.

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    Querida actriz de 'Spider-Man' fallece justo antes del estreno: Detalles de sus últimos días
    Querida actriz de Spider-Man fallece antes del estreno de su nueva película y su despedida conmueve.
    Querida actriz de 'Spider-Man' fallece justo antes del estreno: Detalles de sus últimos días

    El universo de Marvel lamenta la pérdida de Mary Rivera, conocida por su papel de la abuelita de Ned Leeds en la película 'Spider-Man: No Way Home'. La actriz murió a los 82 años, dejando un vacío entre sus seguidores y los aficionados de la saga protagonizada por Tom Holland.

    La trágica noticia se dio a conocer el lunes 3 de agosto, cuando medios internacionales informaron sobre la compleja situación de salud que enfrentaba la actriz tras un derrame cerebral que deterioró gravemente su estado.

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    Los días finales de Mary Rivera antes de su partida

    Según información de TMZ, un pariente de Mary Rivera compartió que la actriz fue hospitalizada en Honolulu, Hawái, donde era tratada debido a las secuelas del accidente cerebrovascular.

    Querida actriz de ‘Spider-Man’: Detalles de sus últimos días
    Querida actriz de ‘Spider-Man’: Detalles de sus últimos días

    El informe médico indicó que la condición de la actriz era extremadamente grave y, aunque existía una posibilidad remota de que pudiera despertar del coma, las probabilidades de una recuperación favorable eran escasas.

    Frente a tan difícil situación, la familia decidió retirar el soporte vital, lo que llevó a su fallecimiento. Mary Rivera dejó una marca significativa en los fanáticos de Marvel gracias a su rol en 'Spider-Man: No Way Home', una de las películas más exitosas de la saga.

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    ¿Qué actriz de 'Spider-Man: No Way Home' falleció?

    A los 82 años, Mary Rivera murió tras enfrentar severas complicaciones de salud. Su papel como abuelita de Ned Leeds le permitió formar parte del universo cinematográfico de Marvel y ser reconocida por nuevas generaciones de espectadores.

    La noticia provocó muestras de tristeza entre los seguidores de Spider-Man, quienes recordaron el legado de Rivera en una de las entregas más simbólicas del héroe arácnido.

    SOBRE EL AUTOR:
    Querida actriz de 'Spider-Man' fallece justo antes del estreno: Detalles de sus últimos días
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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