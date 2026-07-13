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Leslie Echevarría desmiente versión sobre Keiko Fujimori y deja tajante mensaje: “Jamás en mi vida…”

Leslie Echevarría, pareja de Mark Vito, aclara su relación con Keiko Fujimori tras comentarios de una influencer. ¿Hubo molestia?

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    Leslie Echevarría desmiente versión sobre Keiko Fujimori y deja tajante mensaje: “Jamás en mi vida…”
    Leslie Echevarría aclara la situación con Keiko Fujimori en medio de la ola de críticas por polémicas imágenes. | Composición Wapa
    Leslie Echevarría desmiente versión sobre Keiko Fujimori y deja tajante mensaje: “Jamás en mi vida…”

    ¡Basta de rumores maliciosos! Leslie Echevarría, pareja de Mark Vito, decidió aclarar su posición en medio de especulaciones sobre una supuesta desavenencia con Keiko Fujimori. Afirmó que no le daría su apoyo político. Después de que su imagen fuera utilizada en un pódcast para sugerir que se mofó de la líder política al usar colores de un partido contrario en Puno, la influencer reaccionó con firmeza y expresó su postura hacia la madre de las hijas de su pareja.

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    Leslie Echevarría aborda la controversia sobre Keiko Fujimori

    El incidente ocurrió durante la campaña presidencial entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, cuando La Roro Network divulgó un video donde ella vestía los colores de Juntos por el Progreso. Echevarría explicó después que no fue intencional, aunque evitó comentar sobre la dirigente.

    “Vi un video de ‘La Roro’, un podcast, donde incluyen mi imagen… Mi visita a Puno para labores sociales me llevó a la isla de los Uros, donde usé su indumentaria, y dicen ‘la pareja de Mark Vito se vistió con un partido’ de colores verde y rojo… Yo jamás haría eso, especialmente por el cariño que tengo a las hijas de Mark, con quienes comparto momentos preciosos; nunca haría nada en contra ni hablaría mal de su madre. Tampoco me prestaría para chistes de esa índole", exclamó Leslie Echevarría.

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    Pese a no enfrentarla directamente, la pareja de Mark Vito enfatizó su decisión de no opinar sobre política. Por eso, no participó en la campaña de Fuerza Popular: “Valoro mucho mi empresa, y no crearé conflictos o malestar entre mis alumnos; mi intención es no fomentar divisiones ni apoyar a ningún candidato”, afirmó.

    SOBRE EL AUTOR:
    Leslie Echevarría desmiente versión sobre Keiko Fujimori y deja tajante mensaje: “Jamás en mi vida…”
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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