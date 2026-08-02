Daniela Darcourt NO SE CALLA su VERDAD y ADVIERTE a youtuber español tras exponerla por ser 'echada' de show: "Tengo todos los mensajes"

Luego de ser señalada por un youtuber español por lo ocurrido durante un show en Europa, Daniela Darcourt negó las acusaciones, aseguró tener pruebas de sus conversaciones con la producción y adelantó que contará su versión completa.

Las declaraciones del youtuber español Mario Colomina sobre la presentación de Daniela Darcourt en el festival Perú Salsa All Stars II continúan generando reacciones. Luego de que el creador de contenido asegurara que la salsera se negó a abandonar el escenario cuando terminó el tiempo asignado para su show, la artista decidió responder públicamente y afirmó que cuenta con pruebas para respaldar su versión de los hechos.

¿Qué respondió Daniela Darcourt tras las acusaciones del youtuber español?

A través de los comentarios de la publicación realizada por Mario Colomina, Daniela Darcourt rechazó la versión difundida sobre lo ocurrido durante su presentación en Barcelona y sostuvo que el problema no se debió a una decisión personal de permanecer más tiempo sobre el escenario.

Daniela Darcourt se defiende

La cantante evitó acusar directamente al youtuber de faltar a la verdad, aunque dejó en claro que, a su juicio, él desconoce lo que realmente sucedió detrás de la organización del evento.

“Marito querido…Yo, honestamente, no voy a desmentirte A TI porque se nota, que no sabes lo que pasó”, se lee al inicio de su largo comentario expuesto en redes.

Asimismo, aseguró que conserva todas las conversaciones que mantuvo con la producción desde antes del espectáculo y afirmó que esos mensajes demostrarían que consultó oportunamente por el horario que le correspondía.

“Tengo TODOS LOS MENSAJES QUE YO MANDÉ y me mandó la producción donde desde el momento CERO, pregunté por el horario de mi presentación”, advirtió dejando en claro que tiene pruebas para mostrar su verdad.

La intérprete también indicó que los músicos que la acompañaron durante la gira conocen lo ocurrido y podrían respaldar su versión.

“Hasta los músicos que me acompañaron y no tienen nada que ver conmigo, saben la verdad de todo”, agregó la intérprete de 'Señor Mentira'.

Daniela Darcourt negó haberse puesto de acuerdo con otros artistas y anunció que contará su versión

En su pronunciamiento, Daniela Darcourt también respondió a los comentarios relacionados con el concierto programado en Roma, donde finalmente no llegó a presentarse.

La salsera negó tajantemente que hubiera existido un acuerdo entre los artistas para modificar el desarrollo del espectáculo o negarse a subir al escenario. “JAMÁS me puse de acuerdo CON NADIE para no subir al escenario”, sentenció.

Incluso, sostuvo que la situación habría sido distinta a la expuesta por el youtuber y aseguró que fueron otros integrantes del elenco quienes manifestaron inicialmente su intención de no realizar el show.

“Al contrario, fueron TODOS LOS QUE MENCIONAS los que quisieron desde que llegaron al aeropuerto, no hacerlo”, aclaró. En otro de sus mensajes, la artista deslizó que la empresa organizadora podría estar intentando perjudicar su imagen tras la polémica.

“Quiero pensar que no es la misma empresa quien quiere dejarme mal al ver que están completamente expuestos, querido”, comentó la salsera.

Pese a las diferencias con Mario Colomina, Daniela Darcourt resaltó el trato cordial que ambos mantuvieron durante la gira y evitó confrontarlo de manera personal.

“Ya lo dije en otro comentario, me quedo con el respeto que ambos nos dimos en escena y en los días en la gira. Un abrazo, Mario”.