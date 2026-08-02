Mafer Portugal, hija de Tommy Portugal, deja Papillón tras grave denuncia por acoso de compañeras

Mafer Portugal, hija de Tommy Portugal, deja Papillón tras grave denuncia por acoso de compañerasÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
Después de casi un año integrando Papillón, Mafer Portugal anunció su renuncia. La cantante explicó que su decisión fue motivada por el presunto acoso y hostigamiento que experimentó por parte de algunas compañeras y sus familiares.
La artista, hija de Tommy Portugal, enfatizó que su salud emocional fue clave en su resolución de dejar la orquesta, a la que ingresó en octubre de 2025. Además, expresó su agradecimiento a sus compañeros y líderes del grupo por el apoyo durante su estancia.
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Razones detrás de la salida de Mafer Portugal
La cantante detalló que su renuncia estuvo vinculada a una situación que perturbó su paz. "Fue una decisión difícil. tristemente, fui víctima de acoso y hostigamiento por parte de algunas colegas y sus familiares, llevando mi tranquilidad como prioridad", reveló.
A pesar de los motivos de su salida, Mafer Portugal expresó su gratitud por la oportunidad y las vivencias compartidas en Papillón. "Me voy agradecida por la oportunidad y segura de haber dado lo mejor en cada actuación", señaló en su comunicado.
Emotivo adiós de Papillón a Mafer Portugal
Tras conocerse la renuncia de Mafer Portugal, Papillón publicó un conmovedor mensaje en sus redes, agradeciendo a la artista por su tiempo en el grupo.
"Hoy despedimos a una gran artista que dejó su marca en nuestra familia. Agradecemos a Mafer Portugal por su dedicación, talento, y profesionalismo durante su tiempo con nosotros", expresó la agrupación.
El grupo también valoró el impacto de Mafer y le deseó lo mejor en sus futuros proyectos. "Fue un placer tener su voz y carisma con nosotros. Le deseamos éxito en todos sus próximos pasos. Esta siempre será su casa", concluyeron.