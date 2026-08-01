La Marcha que Conecta: iniciativa acerca la experiencia del Pride a personas LGBTQIA+ de distintas regiones del Perú

La Marcha que Conecta promovió la participación de personas LGBTQIA+ de diversas regiones del Perú mediante el uso de tecnología, fortaleciendo la inclusión y el sentido de comunidad más allá de Lima.

La Marcha del Orgullo representa mucho más que una celebración. Para muchas personas LGBTQIA+ es un espacio donde pueden sentirse vistas, representadas y parte de una comunidad. Sin embargo, no todas tienen la posibilidad de asistir, ya sea por la distancia, por limitaciones económicas o porque no cuentan con un entorno seguro para vivir esta experiencia.

Con esa realidad en mente nació La Marcha que Conecta, una iniciativa creada para acercar la experiencia del Pride a quienes históricamente la han vivido desde lejos. El objetivo fue demostrar que la participación también puede construirse desde otros espacios y que la distancia no debería ser un obstáculo para sentirse parte de una comunidad.

La propuesta permitió recibir videos y mensajes de personas de regiones como Piura, Trujillo, Loreto, Cusco, Áncash y Chiclayo, confirmando que el deseo de participar y sentirse representadas está presente en todo el país. Más allá de celebrar el Pride, la iniciativa buscó generar nuevas formas de inclusión y fortalecer el sentido de pertenencia entre personas LGBTQIA+ de distintas regiones.

Uno de los principales mensajes fue que la tecnología puede convertirse en una herramienta para reducir distancias, conectar personas y visibilizar diversas realidades. Aunque no reemplaza el encuentro presencial, sí amplía las oportunidades de participación y permite que más voces formen parte de una conversación colectiva.

La marcha que conecta.

Si bien en los últimos años se han registrado avances en materia de representación, gran parte de las actividades, espacios de encuentro y oportunidades de visibilidad aún se concentran en Lima. Esto limita la participación de quienes viven en otras regiones, por lo que resulta importante impulsar iniciativas que reconozcan que la diversidad está presente en todo el país y que promuevan espacios más accesibles e inclusivos.

El principal aprendizaje que dejó esta experiencia fue confirmar que existe una necesidad real de crear nuevas formas de participación. Los mensajes recibidos evidenciaron el valor que tiene para muchas personas poder sentirse parte de una fecha tan significativa, incluso cuando no pueden asistir de manera presencial. También demostraron que pequeñas acciones, cuando responden a necesidades concretas, pueden generar un impacto positivo y fortalecer el sentido de comunidad.

El mensaje para las personas LGBTQIA+ que viven fuera de Lima es claro: sus historias, experiencias y voces también forman parte de esta comunidad y merecen ser escuchadas y visibilizadas. La diversidad no tiene fronteras y todas las personas deberían poder sentirse representadas, sin importar el lugar donde vivan.