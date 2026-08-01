Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Ocio - ¿A qué hora juramenta Keiko Fujimori como presidenta? Revisa el horario oficial de la ceremonia de asunción

La Marcha que Conecta: iniciativa acerca la experiencia del Pride a personas LGBTQIA+ de distintas regiones del Perú

La Marcha que Conecta promovió la participación de personas LGBTQIA+ de diversas regiones del Perú mediante el uso de tecnología, fortaleciendo la inclusión y el sentido de comunidad más allá de Lima.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    La Marcha que Conecta: iniciativa acerca la experiencia del Pride a personas LGBTQIA+ de distintas regiones del Perú
    La marcha que conecta.
    La Marcha que Conecta: iniciativa acerca la experiencia del Pride a personas LGBTQIA+ de distintas regiones del Perú

    La Marcha del Orgullo representa mucho más que una celebración. Para muchas personas LGBTQIA+ es un espacio donde pueden sentirse vistas, representadas y parte de una comunidad. Sin embargo, no todas tienen la posibilidad de asistir, ya sea por la distancia, por limitaciones económicas o porque no cuentan con un entorno seguro para vivir esta experiencia.

    Con esa realidad en mente nació La Marcha que Conecta, una iniciativa creada para acercar la experiencia del Pride a quienes históricamente la han vivido desde lejos. El objetivo fue demostrar que la participación también puede construirse desde otros espacios y que la distancia no debería ser un obstáculo para sentirse parte de una comunidad.

    wapa.pe

    LEE MÁS: La Marcha que Conecta: la iniciativa que busca conectar las voces LGBTQIA+ de todo el Perú

    La propuesta permitió recibir videos y mensajes de personas de regiones como Piura, Trujillo, Loreto, Cusco, Áncash y Chiclayo, confirmando que el deseo de participar y sentirse representadas está presente en todo el país. Más allá de celebrar el Pride, la iniciativa buscó generar nuevas formas de inclusión y fortalecer el sentido de pertenencia entre personas LGBTQIA+ de distintas regiones.

    Uno de los principales mensajes fue que la tecnología puede convertirse en una herramienta para reducir distancias, conectar personas y visibilizar diversas realidades. Aunque no reemplaza el encuentro presencial, sí amplía las oportunidades de participación y permite que más voces formen parte de una conversación colectiva.

    La marcha que conecta.
    La marcha que conecta.

    Si bien en los últimos años se han registrado avances en materia de representación, gran parte de las actividades, espacios de encuentro y oportunidades de visibilidad aún se concentran en Lima. Esto limita la participación de quienes viven en otras regiones, por lo que resulta importante impulsar iniciativas que reconozcan que la diversidad está presente en todo el país y que promuevan espacios más accesibles e inclusivos.

    El principal aprendizaje que dejó esta experiencia fue confirmar que existe una necesidad real de crear nuevas formas de participación. Los mensajes recibidos evidenciaron el valor que tiene para muchas personas poder sentirse parte de una fecha tan significativa, incluso cuando no pueden asistir de manera presencial. También demostraron que pequeñas acciones, cuando responden a necesidades concretas, pueden generar un impacto positivo y fortalecer el sentido de comunidad.

    wapa.pe

    PUEDES VER: Hermana de Keiko Fujimori impacta con CONTUNDENTE REVELACIÓN sobre ausencia de Kenji: "Siempre ha estado..."

    El mensaje para las personas LGBTQIA+ que viven fuera de Lima es claro: sus historias, experiencias y voces también forman parte de esta comunidad y merecen ser escuchadas y visibilizadas. La diversidad no tiene fronteras y todas las personas deberían poder sentirse representadas, sin importar el lugar donde vivan.

    A través de Piel, esta iniciativa reafirma el compromiso de impulsar acciones que promuevan la inclusión, el respeto y la diversidad, generando conexiones reales entre las personas más allá de una fecha conmemorativa.

    SOBRE EL AUTOR:
    La Marcha que Conecta: iniciativa acerca la experiencia del Pride a personas LGBTQIA+ de distintas regiones del Perú
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Prefiero a Wapa en Google

    Lo último en Wapa

    15 Animes para adultos que encuentras en Crunchyroll

    ¡Urgente! Senamhi activa alerta amarilla: fenómeno impactará en Lima y 10 regiones desde mañana

    Ofertas

    Cineplanet

    Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    GRAN CIRCO DE UCRANIA

    Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

    PRECIO

    S/ 32.00
    Comprar

    CIRCO DE LAS ESTRELLAS

    Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

    PRECIO

    S/ 17.90
    Comprar

    CIRCO MISTICO CONDOR

    Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

    PRECIO

    S/ 38.50
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;