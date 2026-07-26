La investigación por la muerte de Raiza Martínez Ccopa , conocida como 'La Chocolatita' , avanza con nuevos testimonios, incluyendo el del principal sospechoso, Óscar Raúl Arias Muñoz.

La investigación por la muerte de Raiza Martínez Ccopa, conocida en redes sociales como 'La Chocolatita', continúa avanzando con nuevas declaraciones que buscan esclarecer lo ocurrido. Según informó 'Domingo al Día', el testimonio de Óscar Raúl Arias Muñoz, principal sospechoso del caso, habría aportado detalles sobre el encuentro que ambos tuvieron antes del asesinato de la creadora de contenido.

Principal sospechoso de la muerte de 'La Chocolatita' rompe su silencio ante la PNP ¿Qué dijo?

De acuerdo con el informe de 'Domingo al Día', la reconstrucción del caso se basa en la versión brindada por Óscar Raúl Arias Muñoz, quien permanece detenido mientras es investigado por el presunto homicidio de la joven de 34 años.

Según la información difundida, Raiza Martínez salió de su vivienda ubicada en Surquillo durante la noche del 22 de julio y comunicó a sus familiares que regresaría después. Sin embargo, ese fue el último momento en el que tuvieron contacto con ella antes de que su paradero fuera desconocido.

La investigación señala que la creadora de contenido habría llegado hasta el inmueble de Arias Muñoz, un administrador logístico de 36 años a quien habría conocido mediante redes sociales. El encuentro se habría coordinado luego de que el detenido le realizara un envío de dinero para cubrir el traslado en taxi.

Sobre este punto, la declaración del investigado recogida por el programa indica: "Yo le he pasado el Yape a las tres a.m.. Los cuarenta soles que le pasé por su taxi. Habrá llegado, como más de una hora".

Las autoridades también indicaron que ambos habrían permanecido en el domicilio consumiendo bebidas alcohólicas antes del desenlace que ahora es materia de investigación.

Durante su manifestación ante la Policía Nacional del Perú (PNP), Arias Muñoz confirmó que había tenido comunicación previa con 'La Chocolatita' a través de plataformas digitales, inicialmente por Instagram y posteriormente mediante Telegram.

El investigado declaró: "Siempre por redes, por WhatsApp. O sea, primero por Instagram. O no recuerdo si fue Facebook. Me pasó su Telegram, me ofreció los packs. Y le pregunté si hacía el servicio".

Sospechoso de asesinato revela presunto pedido de Raiza Martínez

Dentro de su testimonio, el principal sospechoso también mencionó que Raiza Martínez supuestamente le habría solicitado conseguir una sustancia conocida como “tusi”. No obstante, esta versión aún debe ser contrastada por las autoridades mediante los análisis y pericias correspondientes.