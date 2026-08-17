Gamarra se convierte en pasarela para celebrar la moda peruana

Diez marcas nacionales presentaron sus colecciones en un desfile organizado por Cromotex junto a Hilos de Verano y Comercial Chaca. M arina Mora estuvo a cargo de la producción.

Gamarra cambió por unas horas su tradicional ritmo comercial para convertirse en una gran pasarela. El pasado 11 de agosto, el emporio comercial fue escenario de un desfile que reunió a modelos, empresarios y miles de personas que se acercaron para conocer las propuestas de diez marcas peruanas.

La iniciativa fue organizada por Cromotex, empresa peruana dedicada a la fabricación de hilos acrílicos para la confección de prendas, junto a sus distribuidores en Lima, Hilos de Verano y Comercial Chaca. La actividad buscó destacar el talento, la creatividad y las historias de emprendimiento que se desarrollan desde uno de los principales centros textiles y comerciales del país.

La jornada contó con la participación de Marina Mora, reconocida figura de la moda peruana, quien asumió la producción del desfile y contribuyó a la puesta en escena. Para la también empresaria, la actividad permitió demostrar que Gamarra no solo es un espacio de producción y venta, sino también una importante plataforma para nuevos talentos.

“Este desfile representa una oportunidad para mostrar que en Gamarra no solo se produce y comercializa moda, sino que también existe muchísimo talento y creatividad”, señaló Marina Mora.

Modelos desfilaron en una llamativa pasarela.

Diez marcas llevaron sus diseños a las calles

Durante la jornada, modelos mujeres y hombres lucieron las colecciones de Creaciones MH Mariané, MAO Collection, Zaida Moda y Estilo, Industrias Buddy Gang, Ader de Alexia Cubas, Pepuño Men, Mechita Collection, D'Katy Store, Amore Style y Feriha.

Las propuestas mostraron diferentes estilos y públicos, mientras que cada marca puso en evidencia el trabajo y esfuerzo de emprendedores que encontraron en la moda una oportunidad de crecimiento.

La presencia de miles de personas en los alrededores convirtió la actividad en una verdadera pasarela abierta. Los transeúntes se detuvieron para observar las colecciones y conocer el trabajo de los diseñadores y emprendedores.

La iniciativa también se realizó en el marco de los 60 años de trayectoria de Cromotex, que buscó celebrar su aniversario reconociendo a las nuevas marcas que vienen construyendo el futuro de la industria textil peruana.