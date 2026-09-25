Digemid manda ALERTA sobre uso de AMOXICILINA con ÁCIDO CLAVULÁNICO, popular antibiótico para tratar infecciones: ¿Qué podría ocasionar?

La Digemid emitió una alerta por un posible vínculo entre la amoxicilina con ácido clavulánico y dos trastornos que pueden provocar complicaciones graves.

Digemid alertó por un posible riesgo asociado a este popular antibiótico y reveló cuáles son las señales que no deben ignorarse. | Composición Wapa

Digemid alertó por un posible riesgo asociado a este popular antibiótico y reveló cuáles son las señales que no deben ignorarse. | Composición Wapa

La Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) encendió las alarmas sobre el uso de medicamentos que contienen amoxicilina con ácido clavulánico, uno de los antibióticos empleados contra diferentes infecciones bacterianas. La entidad sanitaria identificó un posible riesgo asociado a dos trastornos que comprometen la respuesta del sistema inmunitario. Se trata de afecciones que, en determinados casos, pueden avanzar rápidamente y provocar complicaciones graves. ¿Qué síntomas deben tener en cuenta las personas que utilizan este medicamento?

Digemid alerta por posible riesgo asociado a la amoxicilina con ácido clavulánico

La alerta de Digemid se produjo luego de analizar información de seguridad difundida por autoridades sanitarias de Nueva Zelanda, Reino Unido y Australia. Los organismos reguladores de estos países reportaron un posible vínculo entre los medicamentos que combinan amoxicilina y ácido clavulánico y la aparición de linfohistiocitosis hemofagocítica (LHF) y síndrome de activación macrofágica (SAM).

Ambas condiciones están relacionadas con una respuesta inmunitaria anormal y pueden comprometer distintos órganos del organismo. De acuerdo con la evaluación realizada, actualmente no es posible determinar con qué frecuencia podrían presentarse estos eventos debido a la información disponible.

Frente a esta advertencia, la autoridad sanitaria peruana ordenó modificar las fichas técnicas y los insertos de los medicamentos que contienen esta combinación. Las actualizaciones deberán incorporar información relacionada con advertencias, precauciones y posibles reacciones adversas.

Digemid también informó que el Centro Nacional de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia no cuenta con reportes específicos que hayan sido identificados como casos de LHF o SAM. No obstante, se encontró una notificación que presentaba características compatibles con estos cuadros.

La LHF y el SAM pueden producir una activación excesiva del sistema inmunológico, llegando a afectar células y órganos del propio organismo. Entre las señales que pueden aparecer se encuentran la fiebre, lesiones o erupciones en la piel, alteraciones neurológicas, aumento del tamaño del hígado o el bazo y ganglios inflamados.

Asimismo, pueden registrarse cambios en los análisis de sangre, como una disminución de determinadas células sanguíneas, ferritina elevada y aumento de los triglicéridos. También podrían presentarse alteraciones relacionadas con la coagulación y el funcionamiento del hígado.

¿Qué síntomas requieren atención médica si tomas este antibiótico?

Digemid recomendó prestar especial atención a determinadas señales durante el tratamiento con medicamentos que contienen amoxicilina y ácido clavulánico. Si aparecen síntomas compatibles con una reacción grave, se debe buscar atención médica de manera inmediata y seguir las indicaciones de un profesional de salud respecto al tratamiento.

Entre los signos que requieren especial vigilancia figuran la fiebre, la aparición de sarpullido, confusión, mareos intensos, temblores, dolor localizado en la zona superior del abdomen y una coloración amarillenta en la piel o en la parte blanca de los ojos.

También es importante identificar otros cambios que podrían alertar sobre una complicación, como la aparición de ganglios inflamados en el cuello, las axilas o la ingle. El cansancio extremo, los sangrados que no tengan una explicación evidente y los moretones que aparezcan sin una causa aparente también deben ser comunicados a un profesional.

En caso de que exista una sospecha clínica de linfohistiocitosis hemofagocítica o síndrome de activación macrofágica, los profesionales sanitarios deben evaluar la suspensión del tratamiento, excepto cuando logren determinar que los síntomas tienen otro origen.

Por último, Digemid recordó que los antibióticos no deben utilizarse por cuenta propia ni compartirse con otras personas. La automedicación puede incrementar el riesgo de presentar complicaciones y además contribuye al desarrollo de resistencia bacteriana.