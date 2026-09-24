¡ES OFICIAL! Cambio en las clases: Adelantan el FIN del año escolar 2026 por El Niño en esta región

El fenómeno El Niño provocó una modificación en el calendario académico y las clases terminarán antes de lo previsto en 2026.

Adelantan el FIN del año escolar 2026 por El Niño en esta región | Composición Wapa - Andina

Adelantan el FIN del año escolar 2026 por El Niño en esta región | Composición Wapa - Andina

¡Modificación en el calendario académico! La Gerencia Regional de Educación de La Libertad ha decidido finalizar las clases el 2 de diciembre de 2026 como precaución ante posibles lluvias intensas relacionadas con el fenómeno El Niño 2026-2027. Esta decisión afecta aproximadamente a 535,863 estudiantes. La medida se apoya en el Decreto Supremo N.° 124-2026-PCM, que declara emergencia en varios distritos ante el peligro inminente de lluvias. Sin embargo, este decreto no estipula que todos los colegios del país culminen clases el 2 de diciembre.

¿Se adelantará el fin del año escolar en toda la nación?

No, por ahora esto aplica únicamente en La Libertad, cubriendo las 15 UGELs de la región, e involucrando tanto a colegios públicos como privados de Educación Básica Regular, Alternativa y Especial.

La disposición también considera a Cetpro, así como a instituciones y escuelas de educación superior tecnológica, pedagógica y artística de la región.

Cambio ¿Qué ocurrirá? Fin de clases 2 de diciembre Estudiantes comprendidos 535.863 Ámbito La Libertad, 15 UGEL Colegios Públicos y privados 8 de octubre Habrá clases Semana 12-16 de octubre Pasará a ser periodo lectivo

¡Clases en feriado! Así se completarán las jornadas

Para no reducir los días de clase, la semana de gestión entre el 12 y 16 de octubre será usada para dictar clases, y las actividades de gestión se pospondrán para diciembre.

Además, se ha planificado la realización de actividades educativas el 8 de octubre, día de festejo nacional por el Combate de Angamos. Este reajuste busca adelantar el término sin disminuir el tiempo de enseñanza previsto.