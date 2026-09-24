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¡ES OFICIAL! Cambio en las clases: Adelantan el FIN del año escolar 2026 por El Niño en esta región

El fenómeno El Niño provocó una modificación en el calendario académico y las clases terminarán antes de lo previsto en 2026.

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    ¡ES OFICIAL! Cambio en las clases: Adelantan el FIN del año escolar 2026 por El Niño en esta región
    Adelantan el FIN del año escolar 2026 por El Niño en esta región | Composición Wapa - Andina
    ¡ES OFICIAL! Cambio en las clases: Adelantan el FIN del año escolar 2026 por El Niño en esta región

    ¡Modificación en el calendario académico! La Gerencia Regional de Educación de La Libertad ha decidido finalizar las clases el 2 de diciembre de 2026 como precaución ante posibles lluvias intensas relacionadas con el fenómeno El Niño 2026-2027. Esta decisión afecta aproximadamente a 535,863 estudiantes. La medida se apoya en el Decreto Supremo N.° 124-2026-PCM, que declara emergencia en varios distritos ante el peligro inminente de lluvias. Sin embargo, este decreto no estipula que todos los colegios del país culminen clases el 2 de diciembre.

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    ¿Se adelantará el fin del año escolar en toda la nación?

    No, por ahora esto aplica únicamente en La Libertad, cubriendo las 15 UGELs de la región, e involucrando tanto a colegios públicos como privados de Educación Básica Regular, Alternativa y Especial.

    La disposición también considera a Cetpro, así como a instituciones y escuelas de educación superior tecnológica, pedagógica y artística de la región.

    Cambio¿Qué ocurrirá?
    Fin de clases2 de diciembre
    Estudiantes comprendidos535.863
    ÁmbitoLa Libertad, 15 UGEL
    ColegiosPúblicos y privados
    8 de octubreHabrá clases
    Semana 12-16 de octubrePasará a ser periodo lectivo
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    ¡Clases en feriado! Así se completarán las jornadas

    Para no reducir los días de clase, la semana de gestión entre el 12 y 16 de octubre será usada para dictar clases, y las actividades de gestión se pospondrán para diciembre.

    Además, se ha planificado la realización de actividades educativas el 8 de octubre, día de festejo nacional por el Combate de Angamos. Este reajuste busca adelantar el término sin disminuir el tiempo de enseñanza previsto.

    La intención es enfrentar el potencial riesgo de El Niño 2026-2027, considerando posibles lluvias intensas, inundaciones y otros hechos que podrían comprometer la seguridad y continuidad de los servicios educativos hacia el cierre del año.

    SOBRE EL AUTOR:
    ¡ES OFICIAL! Cambio en las clases: Adelantan el FIN del año escolar 2026 por El Niño en esta región
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

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