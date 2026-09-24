¿Cuánto pidió Florcita? Se revela el monto de la pensión que Flor Polo exigió a Néstor Villanueva tras GANAR DEMANDA

La hija de Susy Díaz acudió a la vía judicial para solicitar un aumento de la pensión y ahora se conoce cuánto exigió para sus dos hijos.

Florcita Polo vuelve a estar en el centro de una disputa legal con Néstor Villanueva por la manutención de sus dos hijos. La hija de Susy Díaz acudió a las autoridades para solicitar que se eleve el monto que su expareja entrega actualmente por concepto de alimentos. El pedido se habría sustentado en el incremento de los gastos que deben afrontar los menores conforme avanzan en edad y cambian sus necesidades. Ahora, tras conocerse el resultado del proceso, también salió a la luz la importante suma que la influencer había solicitado para sus hijos.

Florcita Polo gana demanda contra Néstor Villanueva por pensión de alimentos

La disputa entre Florcita Polo y Néstor Villanueva volvió a trasladarse al ámbito judicial durante los primeros días de septiembre. Esta vez, el conflicto estuvo relacionado con el monto destinado a cubrir los gastos de los dos hijos que ambos tienen en común.

La hija de Augusto Polo Campos argumentó que la cantidad que venía recibiendo ya no se ajustaba a las necesidades actuales de los menores. Con el paso de los años, los niños han incorporado nuevas actividades y gastos relacionados con su formación, educación y cuidado.

Ysrael Castillo, abogado de Florcita Polo, explicó durante una entrevista en ‘América Hoy’ cuáles fueron algunos de los motivos considerados para solicitar el incremento de la pensión.

“Los niños han adquirido más gastos. El niño mayor está en edad de pubertad y el menor pasa a primaria. Los gastos son más altos, tienen un personal que los asiste de 12 horas, diversos gastos como talleres, cursos, la movilidad del colegio, la pensión del colegio, alimentación, útiles escolares, distracción...”, contó el abogado Ysrael Castillo en entrevista para 'América Hoy'.

El letrado precisó además que la pensión que Néstor Villanueva venía entregando era de 4.000 soles para ambos menores. Desde la posición de Florcita Polo, ese monto dejó de ser suficiente para afrontar todos los desembolsos que implica actualmente la crianza de sus hijos.

Luego de conocer la decisión relacionada con su demanda, la influencer manifestó públicamente su satisfacción. Florcita sostuvo que finalmente se habría conocido la verdad y aprovechó para responder a los cuestionamientos que, según indicó, ha recibido durante este conflicto.

“Sí, felizmente, gracias a Dios la verdad salió a la luz, no me gusta hablar de estas cosas pero creo que ya es momento de hablar porque ese señor se pasó demasiado, está lucrando con mis hijos y diciendo cosas falsas que estoy muy cansada, no he dicho nada por respeto a mis hijos”, dijo.

Aunque Florcita no detalló públicamente cada aspecto de la resolución, su defensa legal ya había dado a conocer cuánto dinero había solicitado durante el proceso. Ysrael Castillo indicó que el pedido ascendía a 10.000 soles mensuales por sus dos hijos, considerando los nuevos gastos que deben asumir.

Néstor Villanueva cuestiona la demanda de Florcita Polo

Por su parte, Néstor Villanueva manifestó su desacuerdo con la nueva demanda presentada por su expareja. El cantante cuestionó el incremento solicitado y, paralelamente, afirmó que existiría otro conflicto relacionado con el contacto que mantiene con sus hijos.

Según la versión expuesta por el artista, Florcita Polo le habría impedido ver a los menores durante varios años. Esta situación fue mencionada por Villanueva como parte de los desacuerdos que ambos mantienen desde su separación.

“¿Por qué tanta maldad? Señora me sube la pensión e impide ver a mis hijos hace más de cuatro años (…) ¿Qué desea, verme privado de mi libertad? Se olvida que soy el padre de sus hijos. Igual sigo luchando por ellos”, respondió el cantante al enterarse de la demanda.

El enfrentamiento también incluye otros montos económicos que estarían pendientes de pago. De acuerdo con la información proporcionada sobre el caso, Néstor Villanueva tendría una deuda de aproximadamente 6.000 soles correspondiente a pensiones devengadas de un periodo en el que no habría cumplido con los aportes establecidos.