Caso Liceo Naval: según Beto Ortiz, escolares tendrían condiciones diferenciadas durante su permanencia en Maranguita

Beto Ortiz afirmó que los jóvenes estarían en un área separada de los pabellones comunes en Maranguita, con dieta diferente.

Seis estudiantes del Liceo Naval Almirante Guise, trasladados al Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, conocido como Maranguita, estarían apartados de las áreas comunes. El periodista Beto Ortiz indicó que estos alumnos están en un sector denominado H1, con condiciones especiales para su internamiento preventivo de 4 meses.

Beto Ortiz desvela posible trato especial para los estudiantes del Liceo Naval en Maranguita

El ingreso de los jóvenes fue ordenado por Roxana Isabel Palacios Yactayo, jueza del Tercer Juzgado de Familia de Lima, tras una denuncia de agresión sexual a un joven de 16 años en un bus del Liceo Naval regresando de un evento deportivo.

En medio de cuestionamientos sobre las condiciones de los menores, Beto Ortiz detalló en 'Detrás del debate 2026' que no estarían en los pabellones comunes. "Los infractores del Liceo Naval reciben un tratamiento VIP en el centro juvenil. Están en H1, un área preparada para ellos", aseguró.

Ortiz mencionó que las diferencias no se limitan al espacio físico. Afirmó que tienen artículos especiales y un régimen alimenticio distinto del común interno. "Han recibido camas y ropas especiales, útiles de aseo, y comida diferenciada, no la paila regular. Tienen un 'delivery' propio, similar al trato en la comisaría de San Borja", comentó.

Fase inicial de 50 días en Maranguita

Christian Solano, exdirector de Maranguita, explicó a Panamericana el proceso para nuevos ingresos. En la fase inicial, los adolescentes se ubican en el pabellón de Inducción y Diagnóstico, conocido también como 'Bienvenida', durante cerca de 50 días.

"El pabellón Inducción y Diagnóstico, donde permanecen los jóvenes en sus primeros 50 días, se centra en evaluar su situación a través de entrevistas y un informe psicosocial para determinar su perfil", explicó Solano.

Los informes resultantes se envían al juzgado tras la fase inicial, antes de que los adolescentes ingresen al sistema de reintegración social, que incluye intervenciones psicoeducativas y terapéuticas con psicólogos, trabajadores sociales y educadores, además de la participación de sus padres.

Solano también habló sobre la existencia de condiciones especiales para ciertos internos. Recordó que Pronacej gestiona a los adolescentes bajo un principio de igualdad. "Las normas indican que el manejo está a cargo de Pronacej, promoviendo igualdad sin distinción de género, raza u origen", sostuvo.