Caso Liceo Naval | Madre de la víctima lanza DRÁSTICA ADVERTENCIA tras liberación de escolares: “Pueden aparecer nuevas pruebas”

La madre del estudiante afectado advierte a padres de escolares liberados sobre la posible aparición de nuevas pruebas en el caso.

Un giro inesperado. La madre del estudiante agredido por un grupo de alumnos del Liceo Naval Almirante Guise decidió hablar y lanzó una seria advertencia a los padres de los cuatro alumnos liberados en las primeras etapas del caso.

En una entrevista con Panamericana Televisión, pidió que los padres de los adolescentes investigados no minimicen la agresión sexual cometida contra su hijo. Además, cuestionó las declaraciones públicas donde algunos padres dijeron que su hijo no había hecho nada.

"Quiero decirles a esos padres de los cuatro liberados: no hagan declaraciones (…) Podrían aparecer nuevas pruebas que cambien su postura", enfatizó. Es importante destacar que los cuatro adolescentes investigados fueron liberados después de que la Fiscalía identificara diferencias en las circunstancias de cada uno; no obstante, estar fuera de la custodia policial no significa que hayan sido declarados inocentes ni que estén fuera del caso, ya que el proceso judicial sigue en curso.

Madre del joven afectado en el bus escolar del Liceo Naval afirma que los testigos también son responsables

Respecto a la posibilidad de que se descarte la participación de un adolescente solo por no haber intervenido directamente, la madre indicó que estas acciones también implican cierto grado de responsabilidad. "El no auxiliar, burlarse o ser testigo sin hacer nada no lo exime completamente de responsabilidad", explicó.

La madre subrayó que las autoridades tienen la obligación de esclarecer los hechos ocurridos dentro del autobús escolar y adjudicar de manera correcta la responsabilidad de cada adolescente en la agresión. Sus señalamientos se dirigen a las declaraciones públicas de los familiares, sin que esto constituya un juicio sobre la responsabilidad legal de los implicados.

"Es mejor que esos padres mantengan el silencio, porque estos cuatro aún están en proceso. Que no hablen", afirmó.