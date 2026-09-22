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¡PASADO DE COPAS Y SIN FILTRO! Jean Paul Gabuteau sorprende al revelar la verdad sobre el bebé que espera Silvia Cornejo: “No…”

Un mes después del anuncio de separación de Silvia Cornejo tras 11 años juntos, Jean Paul Gabuteau apareció ebrio y sorprendió con una declaración sobre el bebé que espera con la exreina de belleza.

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    Ya ha pasado un mes desde que Silvia Cornejo anunció el fin de su relación con Jean Paul Gabuteau debido a una nueva infidelidad con Analía Jiménez, madre de su hijo. El cantante fue visto por las cámaras de 'Amor y Fuego' en camino a una discoteca, disfrutando de su soltería, y tuvo una inesperada respuesta al ser cuestionado sobre el hijo que espera la exconductora.

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    Jean Paul Gabuteau, en estado de ebriedad, sorprende con revelación sobre el bebé de Silvia Cornejo

    Jean Paul Gabuteau se mostró públicamente un mes después de su ruptura con Silvia Cornejo, quien decidió dejarlo por una nueva infidelidad con Analía Jiménez.

    Cornejo ha dejado claro que su decisión es irrevocable, buscando proteger la integridad del bebé que espera junto a su hijo mayor.

    El empresario, tras semanas oculto, reapareció frente a las cámaras de 'Amor y Fuego' y sorprendió al ser preguntado si se arrepentía de haber sido infiel a Cornejo con su expareja y si considera la posibilidad de retractarse para retomar su relación.

    Le cuestionaron: "¿Por qué traicionaste a Silvia con Analía? ¿Intentarás reconquistarla?". Respondió inicialmente de manera evasiva.

    Pese a la insistencia del reportero en si buscaría volver con Silvia, él subrayó que ella ya había dado su versión, lo que dejaba entrever su intención de no reconciliarse. Sin embargo, mostró una reacción inesperada al preguntársele específicamente sobre el embarazo del segundo bebé en común, sugiriendo la existencia de falsedades alrededor del tema.

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    "(¿Vas a intentar volver con Analía o seguirás con ella?) Silvia ya habló con ustedes, ya está. (Algo que decir, algún mea culpa por lo que has hecho, ella está embarazada y espera un hijo tuyo) No vendan cosas que no son", respondió evitando mostrarse arrepentido o enviar un mensaje a su exesposa.

    Finalmente, cuando salió del club nocturno, estaba mucho más afectado por el alcohol y necesitó ayuda del reportero para encontrar su auto.

    Repitió insistentemente que no es una figura pública al ser cuestionado sobre su ruptura, dando a entender que no tiene intenciones de defenderse o disculparse por el daño a su familia. "Ella ya habló, yo no soy público", concluyó.

    SOBRE EL AUTOR:
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    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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