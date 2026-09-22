¡PASADO DE COPAS Y SIN FILTRO! Jean Paul Gabuteau sorprende al revelar la verdad sobre el bebé que espera Silvia Cornejo: “No…”Únete al canal de Whatsapp de Wapa
Ya ha pasado un mes desde que Silvia Cornejo anunció el fin de su relación con Jean Paul Gabuteau debido a una nueva infidelidad con Analía Jiménez, madre de su hijo. El cantante fue visto por las cámaras de 'Amor y Fuego' en camino a una discoteca, disfrutando de su soltería, y tuvo una inesperada respuesta al ser cuestionado sobre el hijo que espera la exconductora.
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Jean Paul Gabuteau, en estado de ebriedad, sorprende con revelación sobre el bebé de Silvia Cornejo
Jean Paul Gabuteau se mostró públicamente un mes después de su ruptura con Silvia Cornejo, quien decidió dejarlo por una nueva infidelidad con Analía Jiménez.
Cornejo ha dejado claro que su decisión es irrevocable, buscando proteger la integridad del bebé que espera junto a su hijo mayor.
El empresario, tras semanas oculto, reapareció frente a las cámaras de 'Amor y Fuego' y sorprendió al ser preguntado si se arrepentía de haber sido infiel a Cornejo con su expareja y si considera la posibilidad de retractarse para retomar su relación.
Le cuestionaron: "¿Por qué traicionaste a Silvia con Analía? ¿Intentarás reconquistarla?". Respondió inicialmente de manera evasiva.
Pese a la insistencia del reportero en si buscaría volver con Silvia, él subrayó que ella ya había dado su versión, lo que dejaba entrever su intención de no reconciliarse. Sin embargo, mostró una reacción inesperada al preguntársele específicamente sobre el embarazo del segundo bebé en común, sugiriendo la existencia de falsedades alrededor del tema.
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"(¿Vas a intentar volver con Analía o seguirás con ella?) Silvia ya habló con ustedes, ya está. (Algo que decir, algún mea culpa por lo que has hecho, ella está embarazada y espera un hijo tuyo) No vendan cosas que no son", respondió evitando mostrarse arrepentido o enviar un mensaje a su exesposa.
Finalmente, cuando salió del club nocturno, estaba mucho más afectado por el alcohol y necesitó ayuda del reportero para encontrar su auto.
Repitió insistentemente que no es una figura pública al ser cuestionado sobre su ruptura, dando a entender que no tiene intenciones de defenderse o disculparse por el daño a su familia. "Ella ya habló, yo no soy público", concluyó.