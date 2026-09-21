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Jefferson Farfán REACCIONA al entrenamiento de su hijo Adriano en pádel y lanza polémico comentario: “No entiendo ni m…”

Jefferson Farfán visitó el entrenamiento de pádel de su hijo Adriano y sorprendió con un comentario que generó críticas en redes.

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    Jefferson Farfán REACCIONA al entrenamiento de su hijo Adriano en pádel y lanza polémico comentario: “No entiendo ni m…”
    Hijo de Jefferson Farfán dejó el fútbol para dedicarse al pádel profesional. Foto: Composición LR/Captura/TikTok
    Jefferson Farfán REACCIONA al entrenamiento de su hijo Adriano en pádel y lanza polémico comentario: “No entiendo ni m…”

    La relación entre Jefferson Farfán y su hijo Adriano volvió a captar la atención debido a un inesperado momento durante una sesión deportiva. El exdelantero acompañó al joven de 18 años en su práctica de pádel y, en lugar de solo observar, terminó haciendo un comentario que sorprendió a los seguidores de la transmisión en vivo.

    Adriano, quien dejó las inferiores de Alianza Lima para enfocarse en una nueva disciplina, compartió su preparación al lado de su padre. No obstante, una expresión de la 'Foquita' durante el entrenamiento generó diversas reacciones en las redes y reabrió el debate sobre su relación.

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    Jefferson Farfán causa controversia con su comentario sobre el pádel de su hijo

    El episodio ocurrió el fin de semana pasado, cuando Adriano Farfán estaba concentrado en un intenso entrenamiento de pádel. Al presenciar esta disciplina, Jefferson Farfán mostró su desconcierto y soltó una frase que no pasó desapercibida por algunos usuarios.

    "No entiendo nada", comentó el exgoleador de Alianza Lima. Esta declaración rápidamente provocó reacciones en las redes, donde las críticas no se hicieron esperar.

    "Si estuvieras más presente como padre, entenderías", "cómo vas a entender si no eres cercano a tu hijo", "¿apoyas a tu hijo, sí o no?", son algunos de los comentarios encontrados en las plataformas.

    Adriano Farfán se embarca en una nueva aventura en el pádel

    Adriano Farfán Klug sigue construyendo su carrera fuera del fútbol y ha dado un paso importante en su incipiente trayectoria deportiva. Recientemente, el joven de 18 años anunció con entusiasmo su incorporación a Nox, una destacada marca internacional de pádel, noticia que ha recibido con gran entusiasmo.

    A través de sus redes, el hijo de Jefferson Farfán explicó que este deporte ha cobrado un significado especial para él desde que lo probó. Lo que comenzó como una simple actividad deportiva se ha transformado en un nuevo proyecto personal lleno de desafíos y oportunidades.

    En su mensaje, Adriano también agradeció a quienes han apoyado su proceso, incluyendo a la Federación Peruana de Pádel y su entrenador. Para él, esta incorporación significa un nuevo capítulo en su crecimiento dentro de un deporte al que está dedicando cada vez más tiempo y esfuerzo.

    SOBRE EL AUTOR:
    Jefferson Farfán REACCIONA al entrenamiento de su hijo Adriano en pádel y lanza polémico comentario: “No entiendo ni m…”
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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