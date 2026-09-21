Jean Villón critica el “morbo” generado en TikTok por el caso Liceo Naval y ARREMETE contra Brando Gallesi y Milagros LeivaÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
Jean Villón utilizó TikTok para cuestionar la forma en que varios creadores de contenido y figuras públicas abordaron el caso de presunta agresión sexual contra una persona de 16 años del Liceo Naval Almirante Guise. El tiktoker señaló a Meylin Silvana, Brando Gallesi y Milagros Leiva, entre otros, por considerar que difundieron contenido innecesario o poco responsable sobre un caso que involucra a un menor.
LEE MÁS: Brando Gallesi pide perdón por terrible broma sobre caso Liceo Naval y toma drástica decisión: “No soy así”
Jean Villón rechaza el morbo alrededor del caso
Villón inició su video criticando la difusión de información sensible y detalles que, según sostuvo, deberían permanecer únicamente dentro de la investigación.
"Es asqueroso cómo divulgan información tan detallada e innecesaria para la gente. Nosotros no necesitamos saber qué pasó segundo a segundo. Esto no es un chisme, es una aberración", afirmó.
También cuestionó a Meylin Silvana por utilizar un fragmento de 'una serie de televisión' para referirse al caso. "Hay muchas otras maneras de expresar tu indignación, de repudiar lo que ha pasado. Créeme que hay muchas otras maneras, pero así no", señaló.
Además, rechazó que la creadora asegurara que no buscaba revictimizar al adolescente. "Lo hiciste. Quiero que sepas que lo hiciste", respondió.
¿Qué dijo sobre Brando Gallesi y Milagros Leiva?
Villón también criticó un comentario realizado por Brando Gallesi durante una transmisión en vivo y calificó su comportamiento como grave.
PUEDES VER: Kelly Acuña, hermana de Richard y cuñada de Brunella Horna, celebró sus 40 con DOS GRANDES BANDAS en vivo
"Yo te he dejado piola, loquito, con muchas cosas que has dicho, porque a la larga no afectaban a nadie, digamos que solo a ti. Pero esto, esto ya es imperdonable", sostuvo.
Posteriormente, se refirió a Milagros Leiva, quien reveló durante su programa el nombre de la víctima. "Irresponsable como Milagros Leiva, que no es influencer, pero en pleno programa dijo el nombre de la víctima", afirmó.
El tiktoker incluso consideró que la periodista debería enfrentar consecuencias por lo ocurrido. "La señora Milagros Leiva sí debería recibir una sanción y mínimo ser separada del programa donde está", expresó.
Finalmente, Villón aseguró que continuará informando sobre el caso evitando especulaciones y contenido amarillista. "Yo no voy a caer en especulaciones ni decir teorías como todo el mundo empezó a hacer. No es responsable tampoco difundir y comentar cosas sin estar verificadas, por más verdaderas que parezcan", señaló.