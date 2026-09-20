Fiscalía ABRE INVESTIGACIÓN contra Milagros Leiva por revelar identidad de víctima del Liceo Naval

Milagros Leiva es investigada por la Fiscalía tras mencionar en televisión información que habría permitido identificar a un menor vinculado al caso Liceo Naval.

El Ministerio Público abrió una investigación preliminar contra la periodista Milagros Leiva por la presunta revelación indebida de identidad de un menor relacionado con el caso Liceo Naval Almirante Guise. La medida fiscal se produce luego de que la conductora mencionara durante una emisión televisiva información que permitió identificar al adolescente involucrado en la denuncia por una presunta agresión sexual.

¿Por qué la Fiscalía investiga a Milagros Leiva por el caso Liceo Naval?

Si bien la periodista Milagros Leiva se disculpó públicamente después de lo ocurrido, la Fiscalía consideró necesario iniciar diligencias para determinar las circunstancias en las que se produjo la difusión de los datos del menor.

El caso quedó a cargo de la Tercera Fiscalía Penal Corporativa de Cercado de Lima-Breña-Rímac-Jesús María, que evaluará la posible comisión del delito de revelación indebida de identidad.

La investigación fiscal está relacionada con la emisión de Panamericana Televisión en la que Milagros Leiva hizo referencia al nombre del adolescente que denunció una presunta agresión sexual cometida por compañeros del Liceo Naval Almirante Guise.

Luego de la difusión de esta información, la periodista reconoció lo ocurrido y ofreció disculpas durante el programa. Sin embargo, el Ministerio Público inició actuaciones preliminares para establecer si la divulgación de la identidad del menor podría constituir el delito señalado.

La investigación está a cargo del Tercer Despacho de la Tercera Fiscalía Penal Corporativa de Cercado de Lima-Breña-Rímac-Jesús María, dirigido por la fiscal provincial Katharine Borrero Soto.

De acuerdo con la información proporcionada por el Ministerio Público, las diligencias buscan determinar lo ocurrido respecto a la presunta revelación de la identidad del adolescente. La apertura de esta investigación no implica una determinación anticipada sobre la responsabilidad de la periodista.

Ministerio Público recuerda protección de identidad de menores víctimas

Tras conocerse el caso, el Ministerio Público emitió un pronunciamiento el 19 de septiembre para recordar las disposiciones legales que establecen la protección de la identidad de los menores de edad que son víctimas de violencia.

La institución precisó que el Código de los Niños y Adolescentes, la Ley N.° 30364 y su reglamento establecen obligaciones para los medios de comunicación respecto al tratamiento de este tipo de información.

“El Ministerio Público recuerda que la legislación vigente, el Código de los Niños y Adolescentes, la Ley N.° 30364 y su reglamento, impone a los medios de comunicación el deber de reserva de identidad de los menores de edad víctimas de violencia”, sostuvo el Ministerio Público en su comunicado.

La entidad también explicó que esta protección tiene como finalidad preservar aspectos vinculados con la intimidad, dignidad e integridad de los menores y evitar que la exposición pública pueda generar consecuencias adicionales.

Asimismo, precisó que “la divulgación del nombre de un adolescente víctima de un presunto delito de violencia sexual vulnera dicho marco legal”.