Panamericana TV responde con CONTUNDENTE acción ante GRAVE error de Milagros Leiva al exponer IDENTIDAD de víctima del caso Liceo Naval

Panamericana TV tomó una inesperada decisión tras la polémica protagonizada por Milagros Leiva al revelar durante su programa información que permitía identificar al menor involucrado en el caso.

Panamericana Televisión tomó una medida sobre el contenido de uno de sus programas luego de la polémica generada por la exposición de la identidad de un menor relacionado con el caso Liceo Naval. El hecho ocurrió durante una emisión de ‘Esta Noche’, conducida por Milagros Leiva, quien posteriormente reconoció que había cometido un error y ofreció disculpas a la familia. Tras la controversia, el canal realizó modificaciones en el material que había publicado en sus plataformas digitales. Sin embargo, las críticas continuaron y posteriormente se conoció una nueva decisión respecto al contenido del programa.

¿Qué hizo Panamericana TV tras el error de Milagros Leiva?

Luego de la polémica generada por la difusión de la identidad del menor, Panamericana Televisión modificó el video correspondiente a la emisión de 'Esta Noche' que había sido publicado en su canal oficial de YouTube. En una primera acción, el material fue editado para retirar el segmento en el que Milagros Leiva mencionaba el nombre del adolescente, así como el momento en que la periodista se disculpaba públicamente por lo ocurrido.

Pese a esta modificación, usuarios de redes sociales continuaron compartiendo fragmentos de la transmisión original en otras plataformas. De esta manera, el contenido que había sido retirado de la versión editada siguió circulando a través de publicaciones y videos compartidos por internautas.

La controversia aumentó después de los pronunciamientos de distintas instituciones sobre la necesidad de proteger la identidad de los menores involucrados como víctimas en casos de violencia. La Sociedad Nacional de Radio y Televisión (SNRTV), por su parte, inició una queja de oficio contra Panamericana Televisión para que el caso sea evaluado por su Comisión de Ética.

Finalmente, Panamericana Televisión retiró de circulación el video completo del programa y otros contenidos relacionados, incluidos los llamados shorts. El video pasó a figurar como "privado" en YouTube, por lo que dejó de estar disponible para reproducción pública.

Video del programa de Milagros Leiva dejó de estar disponible

La decisión del canal se produjo en medio de los cuestionamientos por la exposición de la identidad del menor.

Colegio de Periodistas se pronuncia

El Colegio de Periodistas de Lima también emitió un pronunciamiento en el que manifestó su preocupación y rechazo por la difusión del nombre de un adolescente relacionado con la denuncia.

Durante el programa, Milagros Leiva reconoció públicamente lo ocurrido y se disculpó con los familiares del menor. "Ha sido un imperdonable error de mi parte mencionar el nombre. Le pido perdón de rodillas a la familia", dijo la periodista durante la emisión.

El Colegio de Periodistas de Lima recordó que, en casos donde un menor figura como víctima de un delito, existe un deber reforzado de protección de su identidad. En ese sentido, señaló que la normativa vigente restringe la difusión de información que permita identificarlo y destacó la importancia de evitar su revictimización.

Asimismo, el gremio hizo énfasis en la responsabilidad que tienen los medios de comunicación al abordar casos que involucran a niños y adolescentes. En su pronunciamiento, sostuvo que "informar no significa exponer; investigar no significa revictimizar; y ejercer la libertad de prensa no exime del cumplimiento de los principios éticos que rigen nuestra profesión".