Christian Cueva REACCIONA al nuevo romance de Pamela López y sorprende con inesperada respuesta: "No puedo..."

Christian Cueva fue sorprendido al enterarse del nuevo romance de Pamela López y evitó pronunciarse sobre la relación de su expareja.

Christian Cueva volvió a ser noticia luego de protagonizar un curioso momento frente a las cámaras de 'Q’Bochinche!'. Durante una conversación con Mariella Zanetti, el futbolista fue sorprendido al recibir información sobre la nueva relación sentimental de Pamela López, su expareja y madre de sus hijos. ¿Cómo reaccionó el popular 'Aladino'?

Christian Cueva sorprende con reacción sobre el nuevo romance de Pamela López

La conductora decidió contarle al popular 'Aladino' que la trujillana ya había oficializado a su nueva pareja. Ante esta revelación, Cueva evitó entrar en detalles y optó por mantener una postura reservada, dejando entrever que actualmente busca manejar de otra manera su vínculo con la madre de sus pequeños.

El momento ocurrió cuando Mariella Zanetti conversaba con Christian Cueva y decidió poner sobre la mesa la situación sentimental de su expareja. La conductora le informó que Pamela López ya había hecho oficial su relación, esperando conocer la reacción del deportista.

"La otra ha oficializado a su nueva pareja", comentó Zanetti a Cueva. Sin embargo, el jugador decidió guardar silencio. "No puedo hablar", sostuvo.

La conductora insistió para conocer si existía algún motivo legal que le impidiera referirse al tema. Sin embargo, Cueva prefirió no entrar en polémicas y explicó que su intención actualmente sería mantener una convivencia más cordial con López.

"¿Te ponen juicio?", insistió la conductora, pero Cueva aclaró que prefiere no opinar, pues desea llevar la fiesta en paz con su expareja por el bienestar de sus hijos. "Estoy tratando de llevar las cosas bien", remarcó.

De esta manera, el futbolista habría optado por no pronunciarse sobre el nuevo romance de Pamela y centrarse en mantener una relación adecuada con ella, especialmente por el bienestar de sus hijos.

Pamela López habla de Franco Portales y niega ser ‘chibolera’

Mientras Christian Cueva evitó comentar públicamente sobre la nueva pareja de su expareja, Pamela López también participó en 'Q’Bochinche!' y respondió algunas preguntas relacionadas con su actual romance.

La trujillana fue consultada por Franco Portales y aprovechó la conversación para aclarar las especulaciones sobre la diferencia de edades entre ambos. López rechazó que su pareja sea un hombre mucho menor que ella y recordó que solamente en una ocasión mantuvo una relación con alguien al que le llevaba varios años.

"No es chibolo. El pasado me condena. Estuve con un chibolo. En la relación pasada le llevaba 10 años, pero solo fue una vez en mi vida. Franquito tiene 38 años y quizá su estilo lo hace ver más joven", aclaró López.

Asimismo, Pamela reveló que sus hijos todavía no conocen formalmente que Franco Portales es su pareja, aunque ya tuvieron un primer encuentro con él. La influencer también destacó el aporte que, según contó, el empresario representa actualmente en su vida.