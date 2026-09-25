Angie Jibaja SE SINCERA y revela el VERDADERO TRATO que recibe de su hija tras NO ASISTIR a su cumpleaños: "Hoy en día, mi niña y yo..."

Angie Jibaja reveló cómo es actualmente su relación con su hija Gia tras no asistir a la celebración de sus 15 años.

Angie Jibaja decidió romper su silencio luego de la celebración por los 15 años de su hija Gia, a la que no asistió pese a tratarse de una fecha muy especial. La ausencia de la ‘Chica de los tatuajes’ generó comentarios entre los seguidores, especialmente después de ver el emotivo vínculo que la adolescente mostró con Romina Gachoy. Ante esta situación, la exmodelo decidió contar cómo es actualmente su relación con su hija y qué ocurre entre ellas pese a la distancia.

Angie Jibaja revela cómo es el trato que recibe de su hija tras no ir a sus 15 años

Tras la celebración por los 15 años de Gia, Romina Gachoy publicó diferentes imágenes y videos relacionados con el festejo de la adolescente, mostrando la cercanía que existe entre ambas. La ausencia de Angie Jibaja, por su parte, llamó la atención y generó interrogantes sobre el vínculo que mantiene actualmente con su hija.

Angie Jibaja envía mensaje tras cumpleaños de su hija

Frente a los comentarios que surgieron, la exmodelo decidió pronunciarse mediante TikTok. Angie no solo habló sobre su situación familiar, sino que también aseguró que continúa teniendo contacto frecuente con Gia y que su relación permanece cercana pese a no haber estado presente en la fiesta.

La ‘Chica de los tatuajes’ explicó que mantiene conversaciones constantes con la adolescente y destacó que ambas continúan compartiendo aspectos de su vida. De esta manera, quiso dejar claro que su ausencia en la celebración no significaría que haya perdido la comunicación con su hija.

“Hoy en día mi niña y yo nos comunicamos todos los días, y ella sabe de todo lo que compartimos y vivimos, de cada detalle y de todo el amor que siempre ha estado presente”, aclaró dejando al descubierto que su relación con su hija se basa en la comunicación.

Las declaraciones de Angie provocaron diversas reacciones en redes sociales. Mientras algunos usuarios cuestionaron algunos aspectos de su versión, otros le dejaron mensajes y recomendaciones relacionados con su situación personal y familiar.

Angie Jibaja muestra conversación con Romina Gachoy tras los 15 años de Gia

Además de hablar sobre su relación con Gia, Angie Jibaja decidió publicar parte de una conversación privada que sostuvo con Romina Gachoy. La exmodelo explicó que recibió autorización de la uruguaya para compartir sus palabras públicamente, pues consideró que podían ayudar a aclarar las dudas que surgieron por su ausencia.

“Gracias a Romina por dejarme compartir tus palabras, con las personas que espero sostenga tus palabras, esas que me escribiste por WhatsApp… significaron muchísimo para mí”, escribió al inicio de la descripción en su video de TikTok.

En uno de los mensajes difundidos, Romina habría señalado que Angie sí estuvo involucrada en los preparativos relacionados con la celebración de Gia y que conocía detalles del evento. Asimismo, le recomendó no prestar atención a quienes intentaran instalar una versión diferente sobre los motivos por los que no acudió.

“Y si alguien te pregunta por qué no fuiste al cumple no des cabida a la gente mala que quiere dar a entrever como que Gia no te invitó y cosas que son FALSAS”, añadió.

La esposa de Jean Paul Santa María también se refirió al viaje que Angie realizó antes del cumpleaños de su hija. Según el mensaje compartido por la exmodelo, Romina consideró que aquella decisión estuvo relacionada con la intención de proteger a Gia ante la situación mediática que se venía presentando.