¿NO la APRUEBA? Melissa Klug rompe su silencio y expone su VERDADERA RELACIÓN con la enamorada de su hijo con Farfán: "Que el respeto sea..."

Melissa Klug se pronunció sobre Hillary Meza, novia de Adriano Farfán, y contó detalles de su encuentro con la joven y su familia.

Melissa Klug revela qué piensa de la enamorada de su hijo Adriano | Composición Wapa - Catptura Instagram

Melissa Klug revela qué piensa de la enamorada de su hijo Adriano | Composición Wapa - Catptura Instagram

Melissa Klug fue consultada por la relación sentimental que mantiene su hijo Adriano Farfán con Hillary Meza. La empresaria habló por primera vez sobre la joven y reveló detalles del encuentro que tuvo con ella y su familia. Sus declaraciones dejaron entrever cuál es su postura frente al romance de su hijo. ¿Qué dijo la ‘Blanca de Chucuito’ sobre la enamorada de Adriano? Esto fue lo que respondió.

Melissa Klug se pronuncia sobre la relación de Adriano Farfán y Hillary Meza

En una entrevista con el diario Trome, Melissa Klug reveló que ya se reunió personalmente con Hillary Meza y que también conoció a algunas de sus familiares. La empresaria se mostró conforme con la joven y resaltó la buena impresión que le dejó durante sus encuentros.

"Sí, ya la conozco, también a sus hermanas, toda la familia. Es una niña hermosa, educada, todo bien", dijo la empresaria chalaca.

Al ser consultada sobre si Hillary Meza cuenta con su aprobación y si siente algún tipo de celos por el vínculo amoroso de su hijo, Melissa Klug respondió entre risas que su prioridad es que sus hijos se encuentren bien y reciban un trato adecuado.

"(Risas) No, mientras mis hijos estén felices y los traten como se merecen, con respeto y amor, todo bien", sentenció.