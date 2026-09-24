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¿NO la APRUEBA? Melissa Klug rompe su silencio y expone su VERDADERA RELACIÓN con la enamorada de su hijo con Farfán: "Que el respeto sea..."

Melissa Klug se pronunció sobre Hillary Meza, novia de Adriano Farfán, y contó detalles de su encuentro con la joven y su familia.

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    Melissa Klug revela qué piensa de la enamorada de su hijo Adriano | Composición Wapa - Catptura Instagram
    ¿NO la APRUEBA? Melissa Klug rompe su silencio y expone su VERDADERA RELACIÓN con la enamorada de su hijo con Farfán: "Que el respeto sea..."

    Melissa Klug fue consultada por la relación sentimental que mantiene su hijo Adriano Farfán con Hillary Meza. La empresaria habló por primera vez sobre la joven y reveló detalles del encuentro que tuvo con ella y su familia. Sus declaraciones dejaron entrever cuál es su postura frente al romance de su hijo. ¿Qué dijo la ‘Blanca de Chucuito’ sobre la enamorada de Adriano? Esto fue lo que respondió.

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    Melissa Klug se pronuncia sobre la relación de Adriano Farfán y Hillary Meza

    En una entrevista con el diario Trome, Melissa Klug reveló que ya se reunió personalmente con Hillary Meza y que también conoció a algunas de sus familiares. La empresaria se mostró conforme con la joven y resaltó la buena impresión que le dejó durante sus encuentros.

    "Sí, ya la conozco, también a sus hermanas, toda la familia. Es una niña hermosa, educada, todo bien", dijo la empresaria chalaca.

    Al ser consultada sobre si Hillary Meza cuenta con su aprobación y si siente algún tipo de celos por el vínculo amoroso de su hijo, Melissa Klug respondió entre risas que su prioridad es que sus hijos se encuentren bien y reciban un trato adecuado.

    "(Risas) No, mientras mis hijos estén felices y los traten como se merecen, con respeto y amor, todo bien", sentenció.

    De esta manera, la empresaria dejó en claro que no busca involucrarse en las decisiones sentimentales de sus hijos, siempre que sus parejas los respeten, los valoren y les brinden cariño.

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    SOBRE EL AUTOR:
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    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

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