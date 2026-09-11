¡GRITÓ SU AMOR! Hijo mayor de Farfán celebra MOMENTO ESPECIAL junto a su novia y ella lo sorprende con ROMÁNTICO GESTO: "Gracias por hacerme tan feliz"

Adriano Farfán, hijo mayor de Jefferson Farfán , recibió una romántica dedicatoria de su novia Hillary Meza, quien celebró un nuevo mes juntos.

Adriano Farfán se luce con su novia | Composición Wapa - Instagram

Adriano Farfán se luce con su novia | Composición Wapa - Instagram

Adriano Farfán, hijo mayor del exfutbolista Jefferson Farfán, atraviesa un momento especial en su relación con Hillary Meza. La joven compartió una fotografía junto al influencer para celebrar un nuevo mes de romance y acompañó la publicación con una tierna dedicatoria que no pasó desapercibida entre sus seguidores. ¿Qué dijo?

Hillary Meza celebra un mes más de relación con Adriano Farfán

A través de su cuenta de Instagram, Hillary Meza publicó una fotografía en la que aparece junto a Adriano Farfán. Ambos posaron sonrientes frente a la cámara mientras lucían lentes de sol y compartían un momento juntos.

Adriano Farfán cumple mes de su relación con Hillary Meza

La pareja se mostró muy sonriente en la imagen, dejando ver la cercanía y complicidad que mantienen. La publicación rápidamente generó reacciones y hasta recibió una respuesta del propio Adriano, quien reaccionó con varios emojis de corazones y rostros enamorados.

La joven aprovechó la ocasión para dedicarle unas románticas palabras al hijo de Jefferson Farfán y dejar claro lo especial que resulta para ella continuar compartiendo su vida a su lado. "Un mes más eligiéndonos!! Gracias por hacerme tan feliz, mi campeón @adrianofk_12", escribió.

Con este mensaje, Hillary dejó en evidencia la ilusión que mantiene por su romance con Adriano, mientras que la fotografía rápidamente consiguió miles de 'me gusta' y comentarios de sus seguidores.

Hijo de Jefferson Farfán responde al romántico mensaje de su novia

La publicación tampoco pasó desapercibida para Adriano Farfán, quien decidió responder públicamente a la dedicatoria de su pareja. El joven reaccionó con varios corazones, emojis de enamorado y una estrella, demostrando que recibió con cariño el mensaje de la modelo.

La interacción entre ambos llamó la atención de sus seguidores, quienes no dudaron en destacar el evidente cariño que existe entre la pareja. Incluso, algunos usuarios dejaron comentarios resaltando lo enamorados que se muestran en redes sociales.