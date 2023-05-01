La actriz venezolana Korina Rivadeneira confesó que ni siquiera pensó en tener una relación con el piloto de autos.

Korina Rivadeneira causó sorpresa al revelar que sus primeros encuentros con Mario Hart no fueron como muchos lo imaginaban. Tras seis años de relación, la modelo venezolana confesó que el piloto de autos no le caía bien y que, aunque ella no lo trataba bien, él le insistió hasta lograr que le aceptara su primera salida.

¿Cómo fue el primer acercamiento entre Korina Rivadeneira y Mario Hart?

La actriz Korina Rivadeneira fue invitada al programa de YouTube de Renzo Schuller ‘Shullerías’, espacio en el que reveló detalles de su relación sentimental con el exchico reality, quien se convirtió en el padre de sus dos hijos.

Korina contó que, aunque el piloto automovilístico no le caía bien, esta aceptó salir con él después que este le insistiera, cita que hizo que ella cambiara de opinión sobre él y que incluso la hizo terminar dándole su primer beso.

“Le robé el beso porque es tímido. En el teléfono, sí, sobradazo. ‘Hola, qué tal, ¿cómo estás? Quería invitarte a salir (lo imita)’. Detrás de mí todos los días. Yo lo trataba mal, me daba pena. (Le decía) ‘Para qué me escribes, ¿quieres que te bloquee?’. (Me respondía) Es que quiero ser tu amigo. ‘Yo no necesito más amigos (le decía)’. Me tenía harta, me parecía picaflor. Yo decía, ‘conmigo no es, te equivocaste’”, comenzó contando.

Mario Hart estuvo pidiéndole tener una cita juntos durante un mes y medio y finalmente Korina aceptó porque estaba ‘aburrida’. “Era de noche y le dije, ‘vente para mi casa’. Estaba aburrida. Lo invité a mi casa y me pareció tan tierno, super respetuoso, caballerosísimo conmigo. Yo dije, ‘Bah’. Me le acerqué, no me dio el beso y le zampé el beso”, sostuvo.

¿Cómo Korina Rivadeneira terminó enamorándose de Mario Hart?

La modelo contó que luego de pasar una noche hablando, el exintegrante de ‘Esto es Guerra’ no intentó hacer nada con ella, aunque Korina sí se le acercaba, lo que hizo que esta diera el primer paso y lo besara, pese a que ella señala que aún no le gustaba.

“No hacía nada, tuve que chapármelo. Te lo juro. ¿Si ya me gustaba? No, en ese momento, no. Hasta un día después. Porque él se quedó durmiendo en mi casa, pero no intentó absolutamente nada. Obviamente, yo no iba a hacer nada, hasta el beso llego. Él no intentó nada, super respetuoso desde inicio a fin”, añadió.

Korina sorprendió al contar que días después Mario ya actuaba como “niño enamorado”, aunque ella negaba sentir algo por él, sí se estaba enamorando poco a poco.