Korina Rivadeneira regresa a Venezuela tras una década en Perú y se reencuentra con su familia. La actriz compartió su emotivo momento en redes sociales tras su llegada.

Korina Rivadeneira volvió a su tierra natal tras una década lejos y protagonizó un emotivo reencuentro con su familia en Venezuela. La modelo y actriz sorprendió al compartir imágenes de su llegada al Aeropuerto Internacional de Maiquetía, donde la esperaban sus seres queridos. Su retorno ocurre en medio de rumores sobre una distancia con Mario Hart, lo que despertó aún más la atención en redes. La exchica reality no solo celebró este momento familiar, sino que también dejó ver que su visita tiene un propósito importante.

Korina Rivadeneira regresa a Venezuela y se reencuentra con su familia

En medio de los rumores de distanciamiento con Mario Hart, Korina Rivadeneira compartió su emotivo regreso a Venezuela tras diez años viviendo en el Perú. La actriz publicó en sus redes sociales un video llegando al Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar donde pudo volver a ver a sus seres queridos.

"Llegué a Venezuela. Me reencontré después de 10 años con mi hermana, abracé a mi sobrina, mi cuñado, mi tía, mi abuelito. Nos quedamos varados en Caracas. Gracias a eso me reencontré con mi mejor amiga de la infancia y seguimos", escribió en su video donde puede vérsele correr a los brazos de sus familiares.

La felicidad de la exchica reality era evidente y se mostró feliz de pisar tierras caribeñas tras una década. Finalmente, esta publicó una fotografía que dejaría entrever el propósito principal de su viaje, y es que esta se encontraría realizando trámites al dejar ver una carpeta: "Ahora sí, a lo que vinimos", se lee en su historia.

Korina Rivadeneira revela el drama de salud que enfrenta

Korina Rivadeneira decidió abrir su corazón y compartir uno de los capítulos más duros que le ha tocado vivir a nivel personal. La actriz venezolana sorprendió a sus seguidores al confesar que, desde hace cinco meses, viene luchando contra un problema de salud que afectó su imagen y estabilidad emocional: alopecia ocasionada por estrés. La caída masiva de cabello no solo la golpeó físicamente, sino que también la llevó a un punto límite mental.

A través de un video publicado en redes sociales, la esposa de Mario Hart relató el difícil proceso que atravesó y cómo este diagnóstico llegó en un momento de sobrecarga laboral y emocional. Con evidente angustia, recordó el momento en que notó que su cuerpo estaba reaccionando de manera alarmante.

“Hace cinco meses empezó esta tortura. No solamente estaba perdiendo un montón de pelo, sino también la calma. Estaba trabajando muchísimo, dormía poco o nada y, constantemente, durante el día me invadían pensamientos que me saboteaban”, reveló.

Según explicó, al inicio no entendía la magnitud de lo que ocurría. Pensó que la caída de cabello era temporal, pero pronto la situación se volvió incontrolable y comenzó a sentir miedo real de perderlo todo. “El pelo se me caía a montones, me despertaba y ya había pelo en la cama, me bañaba y salía un montón más. Durante el día ni me tocaba el pelo porque sabía que me iba a salir hilitos”, confesó.