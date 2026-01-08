Wapa.pe
Fonavi 2026: Herederos de esta lista ya pueden iniciar el trámite y estos son los documentos requeridos

Melissa Paredes lanza fuerte advertencia a Rodrigo Cuba tras polémico corte de cabello a su hija: "Ganas no le van a quedar"

Melissa Paredes aclara que discutió el tema con Rodrigo Cuba en privado, pero se mostró molesta por su actitud en redes tras el incidente del corte de pelo de su hija.

    Melissa Paredes lanza fuerte advertencia a Rodrigo Cuba tras polémico corte de cabello a su hija: "Ganas no le van a quedar"
    Melissa Paredes reclama a Rodrigo Cuba | Composición: Wapa / Captura de pantalla
    Melissa Paredes lanza fuerte advertencia a Rodrigo Cuba tras polémico corte de cabello a su hija: "Ganas no le van a quedar"

    La reciente controversia entre Melissa Paredes y Rodrigo Cuba volvió a encenderse, esta vez por una decisión que involucró directamente a su hija. El corte de cabello realizado durante las vacaciones familiares generó opiniones divididas y obligó a la actriz a pronunciarse públicamente. Lejos de esquivar el tema, Melissa dejó clara su postura y reveló que el asunto fue abordado directamente con el futbolista.

    Melissa Paredes advierte a Rodrigo Cuba tras cortar el cabello de su hija

    Melissa Paredes no pudo callar ante las críticas generadas luego de que Rodrigo Cuba le cortara mal el pelo a su hija durante sus vacaciones en Estados Unidos. Después que la actriz expusiera lo ocurrido en redes sociales, se generó una ola de reacciones a favor y en contra de la acción del 'Gato' Cuba. Melissa no pudo disimular y reveló qué le dijo realmente al futbolista al ver cómo le había cortado el pelo a su hija sin su consentimiento.

    La modelo habló ante las cámaras de ‘América Espectáculos’ y dio detalles de su conversación con el padre de su hija. "Yo creo que eso se queda en privado, uno pone cosas para redes, pero ya la gente creo que exagera (...)" Ya lo conversé con él en privado...”, comenzó diciendo.

    Asimismo, Paredes dejó entrever su advertencia al jugador tras haber decidido cortar el pelo de la pequeña sin haberle consultado antes: "Es lo correcto, creo que ganas no le van a quedar, créeme, olvídate", comentó entre risas.

    Melissa Paredes le hace reclamo a Rodrigo Cuba

    Durante su intervención, lo que más llamó la atención fue la molestia de Melissa al ver que Rodrigo le dio ‘like’ a comentarios en su contra, donde se aseguraba que esta le pintaba el cabello a la niña, desmintiendo esto que muchos creen.

    "Que le dio un like a un comentario que dice que yo le pinto y le digo: 'Oye qué te pasa', Me dice que no, que él no se daba cuenta de ese like, que pensó que estaba diciendo otra cosa y le dio like, pero la gente especulando, pero cómo vas a decir eso que se le pinta el pelo a la niña, jamás, sino obviamente creo que no lo permitiría tampoco, ambos somos padres, podemos decidir a nuestra hija consultándonos", señaló.

    ;