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Melanie Martínez, expareja de Domínguez, revela que sufre una dura enfermedad que aún no supera y expone cuál es su estado actual

Melanie Martínez se pronunció tras revelar que realiza diversos trabajos para sostener a su familia, en medio de su delicado estado de salud. ¿Qué enfermedad padece?

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    Melanie Martínez, expareja de Domínguez, revela que sufre una dura enfermedad que aún no supera y expone cuál es su estado actual
    Melanie Martínez, expareja de Domínguez, impacta al revelar enfermedad que padece y cómo se encuentra hoy. | Composición Wapa | Instagram
    Melanie Martínez, expareja de Domínguez, revela que sufre una dura enfermedad que aún no supera y expone cuál es su estado actual

    ¡Lo revela! Melanie Martínez decidió pronunciarse en medio de la polémica generada por la promoción de su nuevo emprendimiento. La expareja de Christian Domínguez contó que actualmente realiza distintos trabajos para poder sostener a su familia y mejorar su situación económica. Aunque enfrenta una enfermedad que le impide volver a los escenarios, aseguró que nada la frena y continúa buscando nuevas oportunidades para salir adelante.

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    Melanie Martínez, revela que sufre de delicada enfermedad

    Ante las cámaras de ‘América Hoy’, la expareja de Christian Domínguez contó que tuvo que dejar su carrera como cantante luego de enfrentar una enfermedad que hasta ahora no logra superar. Pese a ello, explicó que actualmente se dedica a realizar distintos trabajos alejados del ámbito artístico para poder generar ingresos y sostener a su familia.

    Estoy pensándolo, pero no es que no quiera, sino que tengo que ver cómo van reaccionando mis cuerdas vocales porque estaban dañadas. Yo tuve úlceras en mis cuerdas vocales, están sanando”, dijo Melanie Martínez, al señalar que, más adelante, podría intentar volver a cantar.

    Asimismo, la madre de la hija mayor de Domínguez detalló a qué se dedica actualmente para cubrir los gastos de su hogar. “Yo ahora mismo me dedico a trabajar desde mi casa. Hago de todo: postres, perfumes, vendo perfumes de diseñador, vendo helados y con eso trato de solventar los gastos de mi casa, ¿no? Lo que falta en todo caso. (…) Eso de que a veces te saquen en cara cosas es doloroso, sobre todo para una mujer”, mencionó.

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    Christian Domínguez rechaza apoyar emprendimiento de Melanie Martínez

    Christian Domínguez descartó respaldar el nuevo emprendimiento de helados impulsado por Melanie Martínez junto a su hija mayor, Camila Domínguez. Esto ocurrió luego de que algunas de sus exparejas aparecieran promocionando el negocio en redes sociales. El cantante aclaró que no ha probado el producto ni ha recibido una invitación para difundirlo. Además, indicó que la situación podría volverse mediática, algo que prefiere evitar.

    No he probado los helados, no me han mandado. Y si me preguntaras: ‘¿y si te mandan?’. Yo creo que el orden no fue el correcto… Ya eso pasaría a ser un tema mediático para que la gente siga hablando y eso yo no voy a alimentarlo de ninguna manera”, afirmó.

    Asimismo, dejó claro que tampoco apoyaría un negocio similar si se tratara de hijos de otras personas relacionadas con él. “Qué pasaría si los hijos de… te piden que apoyes, yo diría no, no lo podría hacer por un tema de respeto, tampoco por generar un tipo de morbo malo, no lo haría, es mi forma de pensar”, sostuvo.

    SOBRE EL AUTOR:
    Melanie Martínez, expareja de Domínguez, revela que sufre una dura enfermedad que aún no supera y expone cuál es su estado actual
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

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