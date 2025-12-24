Wapa.pe
Baba Vanga y su profecía más aterradora para el 2026 que ha preocupado al mundo

Melanie Martínez rompe el silencio y muestra los resultados de su manga gástrica: "Me siento increíble"

Melanie Martínez no dudó en compartir detalle sobre su cirugía bariátrica de manga gástrica que se realizó. Una de las cosas que más le emocionó fue recuperar su registro vocal.

    Melanie Martínez rompe el silencio y muestra los resultados de su manga gástrica: "Me siento increíble"
    Melanie Martínez es cantante, pero se ha mantenido fuera de los escándalos hasta hace poco. | Composición Wapa
    Melanie Martínez rompe el silencio y muestra los resultados de su manga gástrica: “Me siento increíble”

    La cantante Melanie Martínez atraviesa una nueva etapa personal y de salud tras someterse a una cirugía bariátrica de manga gástrica. La artista decidió contar en primera persona cómo viene afrontando su recuperación y los cambios que ya percibe en su cuerpo y en su estado de ánimo, durante su participación en el programa Más allá del bisturí, donde estuvo acompañada por su hija Camila.

    Lejos de mostrarse temerosa, Melanie se presentó optimista y agradecida por los resultados obtenidos hasta el momento. “Me siento muy contenta, de verdad. La recuperación ha sido rapidísima, con dolor mínimo, solo un par de días. Me siento como nueva”, expresó, dejando en claro que la decisión de pasar por el quirófano fue acertada para ella.

    wapa.pe

    Melanie Martínez explica los detalles de su operación

    Durante el espacio televisivo, la cantante explicó que la intervención no se limitó únicamente a la manga gástrica. Junto al médico especialista Augusto Lock, reveló que también se corrigió una hernia inguinal que fue detectada en los exámenes previos a la cirugía.

    “Esto recién comienza. Todo va a depender de que Melanie mantenga un buen cambio de hábitos”, señaló el especialista, remarcando que el éxito a largo plazo estará ligado a la disciplina y al cuidado posterior. Por su parte, la intérprete confesó que antes del procedimiento sufría constantes molestias digestivas. “Antes tenía fastidio y reflujo constante. No sabía que era por una hernia, así que es genial que se haya corregido junto con la cirugía bariátrica, porque ya no siento ese malestar”, comentó con alivio.

    La inesperada mejora que emocionó a Melanie Martínez

    Uno de los aspectos que más sorprendió a la cantante tras la operación fue el impacto positivo en su voz. Melanie contó que, antes de la cirugía, tenía dificultades para alcanzar ciertas notas al cantar, algo que afectaba directamente su desempeño artístico.

    “Hace unos días me puse a cantar con mis hijas y llegué a notas que pensé que no iba a volver a alcanzar. Siento que eso también es parte de la operación”, relató emocionada, destacando un beneficio que no esperaba encontrar en este proceso.

    wapa.pe

    Cabe recordar que la artista ya había anunciado semanas atrás que se sometería a esta intervención, apareciendo entonces junto al Dr. Lock, cirujano conocido en el medio por haber trabajado con otras figuras del espectáculo. Hoy, Melanie Martínez se muestra convencida de que este cambio marca el inicio de una etapa más saludable y plena, tanto en lo personal como en lo profesional.

    Melanie se emocionó al ver a su hija con su vestido de promoción

    Melanie Martínez estuvo presente en el momento su hija Camila tuvo la última prueba de su vestido de fiesta de promoción. La cantante se emocionó hasta las lágrimas.

    SOBRE EL AUTOR:
    Melanie Martínez rompe el silencio y muestra los resultados de su manga gástrica: “Me siento increíble”
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

