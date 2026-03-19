Un tenso momento ocurrió en ‘La Granja VIP’ durante las nominaciones del 18 de marzo. Paul Michael, pareja de Pamela López , nominó a Samahara Lobatón por llamarlo "mantenido”.

¡Qué fuerte! Un tenso momento se vivió en 'La Granja VIP' en la noche de este miércoles 18 de marzo durante las nominaciones. Todo ocurrió cuando Paul Michael, novio de Pamela López, nominó a Samahara Lobatón y mostró su molestia al enterarse que esta se había referido a él como un “mantenido”, algo que no le gustó nada.

Paul Michael ‘explota’ contra Samahara Lobatón y la nomina en ‘La Granja VIP’ por esto

Paul Michael no se quedó callado ante los comentarios que Samahara Lobatón hizo sobre él y aprovechó para llevar a la influencer a la lista de nominados. El enamorado de Pamela López sacó su molestia contra la hija de Melissa Klug dejando justificada su nominación.

“Justo ahorita hemos tenido una discusión en la que me ha dicho que soy un ‘muerto de hambre’”, dijo explicando por qué nominaba a Samahara, pero esta aclaró realmente lo que le dijo: “Un vividor”.

“Un vividor, cosa que no soy y quiero decir que eres una cochina, una desordenada, una persona que cree que sigue en su casa, que cree que tiene corona, déjame hablar, eres una persona haragana, no ayudas en nada aquí en ‘La Granja’, te lo digo con todo respeto, bueno sin respeto porque tú me has faltado el respeto, no ayudas en nada, no sé qué haces aquí, para pelear nada más, no sé”, sostuvo el cantante.

Samahara Lobatón y Shirley Arica arremeten contra Paul Michael

La relación entre Pamela López y Paul Michael continúa generando comentarios dentro del mundo del espectáculo. En medio del debate sobre este romance, Samahara Lobatón no dudó en expresar su opinión y cuestionó abiertamente la actitud del joven, dejando entrever que no comprende cómo López mantiene una relación con él.

Durante una conversación reciente, la hija de Melissa Klug lanzó una crítica directa sobre la personalidad del cantante, mostrando su sorpresa por la dinámica de la pareja. “Yo no sé cómo ella, siendo una mujer adulta, soporta a alguien tan hueco”, comentó, evidenciando su postura frente al vínculo sentimental de la ex de Christian Cueva.

Shirley Arica también intervino en la charla y coincidió en señalar que Paul Michael proyecta una actitud poco madura. Aunque al inicio intentó describirlo con un tono más moderado, terminó sumándose a las críticas. “A mí me parece buena gente, lo veo como medio aniñado. Es como si no hubiese madurado, como un niño huev…”, afirmó, aclarando que no lo considera una mala persona, sino alguien que aún no muestra suficiente madurez.