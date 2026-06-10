¿Adrián Villar SALDRÍA LIBRE en diciembre? Familia de Lizeth Marzano exige acelerar las investigaciones en medio de DESCUBRIMIENTO

A casi cuatro meses del fallecimiento de Lizeth Marzano , la eventual excarcelación del principal acusado al concluir los nueve meses de prisión preventiva genera preocupación e incertidumbre entre sus familiares.

A medida que se acerca diciembre, crece la preocupación de la familia de Lizeth Marzano por el avance de las investigaciones sobre su muerte. Aunque existen videos, pericias y testimonios que forman parte del expediente por el atropello ocurrido en San Isidro, sus allegados temen que Adrián Villar pueda recuperar su libertad al cumplirse los nueve meses de prisión preventiva sin que el caso llegue a una etapa decisiva.

La inquietud de la familia no está centrada en una eventual absolución, sino en la posibilidad de que los retrasos acumulados impidan que exista una acusación formal o una sentencia antes del vencimiento de la medida coercitiva.

La preocupación fue reiterada recientemente por el hermano de la víctima, Gino Marzano, y por el abogado de la familia, Julio Mendoza, quienes cuestionaron la lentitud de algunas diligencias y advirtieron que la investigación continúa en fase preparatoria.

‘Yo creo que no se está avanzando con todo este proceso de investigación, teniendo todas las pruebas suficientes’, manifestó Gino Marzano durante una entrevista con el programa 'América Hoy'.

Para los familiares de la deportista, el principal riesgo es que las demoras registradas durante el proceso terminen favoreciendo al investigado. La realización de algunas pericias varios meses después del accidente y la falta de pronunciamiento fiscal respecto a determinados pedidos de la parte agraviada han incrementado esa preocupación.

Por su parte, Julio Mendoza aclaró que el vencimiento de la prisión preventiva no supone necesariamente la excarcelación inmediata de Villar, aunque recordó que la Fiscalía deberá actuar dentro de los plazos legales. ‘Eso no necesariamente es así. Porque la Fiscalía, si requiere más tiempo, podría solicitar una ampliación de la prisión preventiva’, explicó.

Aun así, la expectativa de la familia es que el caso alcance una fase más avanzada antes de fin de año. ‘Podemos, yo creo, que llegar a un buen punto hasta diciembre es tener una sentencia en primera instancia, que podría ejecutarse de manera inmediata’, señaló el abogado.

La prueba de luminol realizada cuatro meses después

Las declaraciones surgieron tras una diligencia efectuada recientemente que volvió a generar cuestionamientos sobre el desarrollo de la investigación. Cuatro meses después del atropello ocurrido el 17 de febrero, la Policía Nacional y la Fiscalía practicaron una prueba de luminol al automóvil Chevrolet que habría sido utilizado por Adrián Villar.

La inspección se llevó a cabo frente al parque El Porvenir, en el distrito de La Victoria. Durante la diligencia también se verificó si diversas piezas encontradas por Gino Marzano en la presunta ruta de fuga pertenecían al vehículo investigado.

Según informó Mendoza, la correspondencia de dichas piezas fue confirmada. Sin embargo, la prueba de luminol no detectó rastros de sangre en ninguna de las zonas evaluadas del automóvil. ‘Esta última, la correspondencia de piezas, ha sido corroborada, son las piezas del vehículo. Y en la otra no se ha encontrado ningún rastro de sangre, ni en el capot, ni en el parabrisas, ni debajo, ni en las ruedas’, indicó.

El resultado generó sorpresa entre los familiares de la atleta. ‘Los resultados son los que más nos sorprenden. La fuerza, el impacto y la forma en que atropellaron. La presencia del charco de sangre y de un horrible accidente. Para mí es bastante poco probable que no haya ninguna gota de sangre en el auto’, sostuvo Gino Marzano.

Asimismo, la defensa legal de la familia expresó dudas sobre el tiempo transcurrido antes de que se realizara la pericia. ‘Creemos que ha habido un ocultamiento. El vehículo ha sido entregado dos días después, lo cual evidencia que puede haber habido una manipulación’, afirmó Mendoza.