Caso Lizeth Marzano da DRÁSTICO GIRO: Revelan insólito resultado de prueba de luminol en el auto de Adrián Villar tras cuatro meses

El coche que pertenecía a la periodista Marisel Linares fue sometido a análisis por la Policía Nacional y el Ministerio Público.

Casi han pasado cuatro meses desde el fallecimiento de la atleta peruana Lizeth Marzano Noguera, quien murió al ser atropellada mientras corría en la avenida Camino Real, en San Isidro. Durante este periodo, la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Ministerio Público efectuaron finalmente una prueba de luminol en el auto implicado y obtuvieron un resultado negativo para rastros de sangre.

El incidente ocurrió el 17 de febrero. Según la investigación fiscal, el conductor del coche, Adrián Alonso Villar Chirinos, de 21 años, habría ignorado un semáforo en rojo y cambiado de dirección antes de golpear a la atleta. Luego, se fue de la escena sin auxiliar a la víctima.

Las cámaras de seguridad captaron el trayecto del vehículo y mostraron lo que pasó antes y después del atropello. Además, las autoridades revisaron el celular del sospechoso y determinaron que su primera llamada tras el accidente fue a su padre, un elemento relevante en la investigación de su conducta posterior al hecho.

Pericia realizada después de cuatro meses

En esta reciente diligencia, se inspeccionó el automóvil Chevrolet involucrado y varias piezas recuperadas por familiares de Marzano en la posible ruta de escape utilizada por Villar. Los accesorios hallados fueron identificados como parte del coche usado el día del accidente.

El test de luminol, diseñado para localizar rastros biológicos, se aplicó en distintas secciones del coche, como el capó, el parabrisas y los neumáticos, aunque el resultado fue negativo.

Esto generó inquietud entre la defensa de la familia Marzano. El abogado Julio Mendoza indicó que el coche fue devuelto a sus dueños dos días después del accidente, lo que podría haber permitido una manipulación antes de las pericias especializadas.

El procedimiento se llevó a cabo en el parque El Porvenir, en el distrito de La Victoria, cerca de las oficinas de la Dirección de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial de la PNP. La defensa legal de la propietaria del auto, la periodista Marisel Linares, también estuvo presente.

Nueve meses de prisión preventiva

En lo judicial, Adrián Villar permanece en prisión preventiva por 9 meses, una decisión ratificada por el Poder Judicial tras denegar la apelación presentada por su defensa.

El acusado enfrenta cargos de homicidio culposo, omisión de socorro y fuga tras el accidente. No obstante, la familia de Lizeth Marzano considera que los cargos podrían ser más graves.

La defensa de Villar sugirió que podría obtener una suspensión de pena bajo el Decreto Legislativo 1585, dada su edad, menor de 25 años, y la ausencia de antecedentes penales. Sin embargo, el tribunal consideró que su conducta, incluida la huida del lugar y el cambio de ropa, impedía prever un comportamiento favorable.

Ahora, ambas partes esperan la conclusión de la investigación preparatoria. La Fiscalía deberá formalizar la acusación y avanzar hacia el juicio antes de diciembre, fecha en que termina la prisión preventiva del investigado.