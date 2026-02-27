Wapa.pe
La Defensoría de la Policía indicó que la periodista no proporcionó la identidad del conductor del vehículo implicado en el atropello durante las primeras diligencias.

    El caso Lizeth Marzano suma un nuevo capítulo tras revelaciones sobre la actuación de Marisel Linares ante la Policía Nacional del Perú. La Defensoría de la Policía señaló un presunto ocultamiento de información durante las primeras diligencias. Según las autoridades, no se habría informado de inmediato quién conducía el vehículo implicado en el atropello.

    Señalan presunto ocultamiento de información de Marisel Linares a la PNP

    A medida que transcurren los días, continúan apareciendo nuevos elementos en torno al caso de Lizeth Marzano, la deportista que perdió la vida la noche del 17 de febrero tras ser atropellada en una avenida de San Isidro. El conductor se dio a la fuga inmediatamente después del impacto, lo que en un inicio dificultó conocer quién estaba al volante.

    Durante casi un día completo no se tuvo claridad sobre la placa ni sobre la identidad del responsable. Fue recién al día siguiente que la periodista Marisel Linares informó públicamente que el automóvil implicado le pertenecía, aunque precisó que ya no lo tenía bajo su control desde meses atrás.

    Con ese dato, la Policía Nacional del Perú activó las diligencias para determinar quién conducía el vehículo. Las investigaciones apuntaron a Adrián Villar, quien no se sometió al dosaje etílico tras el hecho y fue detenido de manera preliminar más de una semana después.

    De acuerdo con la Defensoría de la Policía, en las primeras diligencias no se habría proporcionado la identidad de Adrián Villar como conductor. “No se lo dijo a la PNP”, aseveró Ramírez, quien calificó ese comportamiento como un “ocultamiento” de información.

    La autoridad también relató las gestiones realizadas para ubicar a Linares. “No sabíamos quién había conducido el carro. Ese mismo día, la Policía comenzó a localizar el domicilio de Marisel Linares. Primero acudieron a la dirección que figura en su DNI, pero allí les informaron que ella ya no residía en ese lugar. Al día siguiente, realizaron una notificación en otra dirección, intentando ubicarla, ya que cuando la señora se presentó ante la Fiscalía no proporcionó su dirección real, sino solo un domicilio legal”, narró.

    Finalmente, Ramírez cuestionó el contenido del comunicado difundido en redes sociales. “Todo era ocultamiento. Ella afirma en su comunicado: ‘Han atropellado y matado a una persona con mi carro’, pero ese comunicado no es cierto, porque a las seis de la tarde ya sabía que quien conducía su vehículo era Villar. Lo sabía perfectamente y quedó registrado en los videos”, finalizó.

    ¿Cómo la PNP logró identificar el automóvil involucrado en el accidente?

    El director general de la Defensoría de la Policía, Máximo Ramírez, explicó en entrevista con Canal N cómo se logró identificar el automóvil involucrado.

    “No se conocía la placa del carro ni quién lo había conducido. El vehículo fue identificado recién a las seis de la tarde (miércoles 18), cuando la señora Marisel Linares publicó su comunicado. Solicitamos los videos de los vecinos, y esas grabaciones nos proporcionaron las pistas necesarias para identificar el vehículo. Cruzamos la información con el número de DNI y el nombre de Marisel Linares para verificar cuántos autos tenía”, declaró. Según detalló, tras el cruce de datos se confirmó que el vehículo implicado era un Chevrolet registrado a nombre de la periodista. “En ese momento se confirma que el auto de Marisel Linares, un Chevrolet, fue el que atropelló a la persona. A partir de ahí, ya teníamos la certeza de que se trataba del vehículo de Marisel Linares. Ya contábamos con la placa e identificación del auto”, agregó.

