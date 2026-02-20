Wapa.pe
SENAMHI emite alerta roja: luvias torrenciales impactarán en estos 3 departamentos del país por 24 horas

Según revela el Senamhi lluvias de alta intensidad afectarán en 3 lugares del Perú. 

    Perú en alerta. A través de sus canales oficiales, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó sobre la llegada de precipitaciones de extrema intensidad que impactarán a tres regiones del país, así como a distritos cercanos, durante las próximas 24 horas. A continuación, te contamos todos los detalles sobre este fenómeno climático y las zonas que podrían verse afectadas.

    ¿Qué departamentos serán afectados por las lluvias intensas?

    Según el Aviso de Corto Plazo por lluvias intensas N.° 050 emitido por Senamhi, las precipitaciones clasificadas en “nivel rojo” se registrarán desde hoy jueves 19 hasta el viernes 20 de febrero en los departamentos de Ayacucho, Piura y Tumbes. Estas son las provincias donde se espera mayor impacto:

    • Ayacucho: Lucanas, Parinacochas y Páucar del Sara Sara.
    • Piura: Ayabaca, Piura, Sullana y Talara.
    • Tumbes: Contralmirante Villar, Tumbes y Zarumilla.

    Precipitaciones estarán acompañadas de otros fenómenos

    Las lluvias, que podrían variar de moderadas a fuertes, estarían acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento, principalmente en zonas altoandinas de Ayacucho.

    wapa.pe

    Asimismo, se prevé la caída de granizo en localidades ubicadas por encima de los 2.800 metros sobre el nivel del mar, así como nieve en áreas que superen los 3.800 metros en la sierra centro y sur del país. En la selva baja del norte, especialmente en sectores de Tumbes, también se esperan precipitaciones acompañadas de vientos intensos, mientras que en la franja costera se anticipan lluvias de moderada intensidad.

