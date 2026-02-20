Perú en alerta. A través de sus canales oficiales, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó sobre la llegada de precipitaciones de extrema intensidad que impactarán a tres regiones del país, así como a distritos cercanos, durante las próximas 24 horas. A continuación, te contamos todos los detalles sobre este fenómeno climático y las zonas que podrían verse afectadas.

¿Qué departamentos serán afectados por las lluvias intensas?

Según el Aviso de Corto Plazo por lluvias intensas N.° 050 emitido por Senamhi, las precipitaciones clasificadas en “nivel rojo” se registrarán desde hoy jueves 19 hasta el viernes 20 de febrero en los departamentos de Ayacucho, Piura y Tumbes. Estas son las provincias donde se espera mayor impacto:

Ayacucho: Lucanas, Parinacochas y Páucar del Sara Sara.

Piura: Ayabaca, Piura, Sullana y Talara.

Tumbes: Contralmirante Villar, Tumbes y Zarumilla.

Precipitaciones estarán acompañadas de otros fenómenos

Las lluvias, que podrían variar de moderadas a fuertes, estarían acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento, principalmente en zonas altoandinas de Ayacucho.