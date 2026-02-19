FENÓMENO EN LIMA | Lluvias intensas activan quebradas, ríos se desbordan y se reportan huaicos en estas zonas

Lluvias intensas provocan huaicos, desbordes y daños en Ica y otras regiones del Perú. Expertos advierten riesgo por alerta de Niño Costero y mayores impactos .

Las intensas precipitaciones que se registran en diversas regiones del Perú han encendido las alarmas debido a los huaicos, desbordes de ríos y daños materiales que vienen afectando a miles de familias. Las consecuencias ya se sienten en zonas agrícolas, viviendas y carreteras, mientras las autoridades mantienen el monitoreo ante el riesgo de nuevos eventos.

Uno de los escenarios más críticos se vive en la región Ica, donde el incremento del caudal de los ríos ha generado temor entre los pobladores y serios problemas en la conectividad terrestre.

Ica entre las regiones más golpeadas por lluvias, huaicos y desbordes

Según reportes difundidos en Buenos Días Perú, el río alcanzó aproximadamente los 200 metros cúbicos por segundo, situación que provocó preocupación en la población local. En el distrito de Ocucaje, los huaicos y deslizamientos arrasaron cerca de 90 hectáreas de cultivos, lo que representa pérdidas importantes para agricultores de la zona.

En el caserío de Tingue, en Yauca, la magnitud de los daños aún no ha podido ser determinada con precisión debido a las dificultades de acceso y la falta de información oficial en tiempo real.

Las lluvias también han impactado la infraestructura vial. Tres tramos de la carretera Panamericana Sur permanecen interrumpidos: el kilómetro 337 en Ocucaje y los kilómetros 366 y 368 en la provincia de Palpa. El tránsito continúa restringido y, durante la noche, un bus fue arrastrado por las aguas, obligando a un operativo de rescate para sus pasajeros. Afortunadamente, no se reportaron heridos.

Especialistas advierten riesgo por posible Niño Costero

El experto Jonathan Cárdenas explicó que este comportamiento climático coincide con la temporada lluviosa habitual entre enero y marzo, pero este año se ve intensificado por el calentamiento del mar. El Comité Multisectorial encargado del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) elevó el 13 de febrero el estado a “alerta del Niño costero”, lo que incrementa la preocupación.

“Lo que estamos teniendo es un calentamiento del mar que va a seguir o va a continuar en las próximas semanas y meses. Esto nos va a dar, pues una condición más cálida y seguramente también más lluviosa, sobre todo en la zona de costa”, indicó el especialista.

El norte del país —especialmente Tumbes, Piura y Lambayeque— aparece como una de las zonas con mayor vulnerabilidad, recordando los impactos históricos de los fenómenos de 1997-98, 2017 y 2023.

Impacto económico y cuestionamientos por falta de prevención

El calentamiento del mar no solo implica riesgos climáticos, sino también efectos económicos directos. Cárdenas advirtió que sectores clave como la agricultura y la pesca podrían verse afectados por las nuevas condiciones oceanográficas.

“El hecho de que tengamos un calentamiento durante la temporada de otoño-invierno va a afectar la producción agrícola; en la pesca, lo mismo, el hecho que tengamos agua caliente seguramente va a limitar la temporada de pesca, porque nosotros pescamos mayoritariamente anchoveta”, explicó.

Asimismo, señaló que los caudales elevados pueden comprometer infraestructuras estratégicas como centrales hidroeléctricas. “Tenemos una afectación. El hecho que tengamos incrementos importantes de los caudales de los ríos, también de alguna manera puede afectar la producción de energía, porque se puede ver comprometida la infraestructura de estas centrales hidroeléctricas”, detalló.