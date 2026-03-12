¡Buenas noticias para CAS! Congreso aprueba ley que incluye CTS y beneficios laborales

Con más de 80 votos a favor, se acaba de aprobar en segunda votación derechos de los trabajadores.

El Congreso de la República del Perú aprobó en segunda votación el dictamen que reconoce a los trabajadores del régimen de Contratación Administrativa de Servicios (CAS) el derecho a recibir gratificaciones por Fiestas Patrias y Navidad, además de acceder a la Compensación por Tiempo de Servicios(CTS).

La propuesta fue respaldada por el Pleno con 95 votos a favor, sin votos en contra ni abstenciones, lo que permitió ratificar la iniciativa legislativa que modifica el Decreto Legislativo 1057, norma que regula el régimen CAS dentro del sector público.

Según lo establecido en el dictamen, los trabajadores bajo esta modalidad recibirán dos gratificaciones anuales, una en julio por Fiestas Patrias y otra en diciembre por Navidad, cada una equivalente a un sueldo mensual. Asimismo, se dispone que tendrán derecho a la CTS, la cual será calculada sobre el 100 % de la remuneración mensual por cada año laborado.

Pago de CTS

El pago de la CTS tendrá carácter cancelatorio y se realizará cuando el trabajador finalice su relación laboral con la entidad pública en la que presta servicios.

Durante el debate parlamentario, se indicó que la finalidad de esta medida es reducir las brechas laborales entre los servidores del régimen CAS y otros trabajadores del Estado que ya cuentan con estos beneficios.

Congreso también aprueba cambios en pensiones para personal militar y policial

Ese mismo 12 de marzo, el Pleno también aprobó por insistencia una autógrafa de ley que modifica el Decreto Legislativo 1133, con el objetivo de reorganizar el sistema de pensiones del personal de las Fuerzas Armadas del Perú y de la Policía Nacional del Perú, buscando asegurar condiciones previsionales adecuadas para estos servidores.

La iniciativa, sustentada en varios proyectos de ley, fue aprobada con 88 votos a favor, ningún voto en contra y cinco abstenciones, a pesar de que anteriormente había sido observada por el Poder Ejecutivo del Perú.

El esquema planteado contempla un modelo de financiamiento mixto, en el cual el personal en actividad aportará el 15% de su salario, mientras que el Estado contribuirá con un 10%, con la finalidad de fortalecer de manera progresiva el fondo previsional.

Durante la exposición del dictamen, el congresista José Cueto, representante de la Comisión de Defensa Nacional, aclaró que la norma no establece el otorgamiento inmediato de nuevas pensiones, sino que busca reorganizar y adecuar los dos sistemas previsionales que actualmente existen para el personal militar y policial.