Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
ES OFICIAL | Senamhi ALERTA que lluvias de moderada a FUERTE INTENSIDAD no se detendrán por 45 días

¡Buenas noticias para CAS! Congreso aprueba ley que incluye CTS y beneficios laborales

Con más de 80 votos a favor, se acaba de aprobar en segunda votación derechos de los trabajadores.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    ¡Buenas noticias para CAS! Congreso aprueba ley que incluye CTS y beneficios laborales
    ¡Buenas noticias para CAS! Congreso aprueba ley que incluye CTS y beneficios laborales | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Andina
    ¡Buenas noticias para CAS! Congreso aprueba ley que incluye CTS y beneficios laborales

    El Congreso de la República del Perú aprobó en segunda votación el dictamen que reconoce a los trabajadores del régimen de Contratación Administrativa de Servicios (CAS) el derecho a recibir gratificaciones por Fiestas Patrias y Navidad, además de acceder a la Compensación por Tiempo de Servicios(CTS).

    La propuesta fue respaldada por el Pleno con 95 votos a favor, sin votos en contra ni abstenciones, lo que permitió ratificar la iniciativa legislativa que modifica el Decreto Legislativo 1057, norma que regula el régimen CAS dentro del sector público.

    Según lo establecido en el dictamen, los trabajadores bajo esta modalidad recibirán dos gratificaciones anuales, una en julio por Fiestas Patrias y otra en diciembre por Navidad, cada una equivalente a un sueldo mensual. Asimismo, se dispone que tendrán derecho a la CTS, la cual será calculada sobre el 100 % de la remuneración mensual por cada año laborado.

    Pago de CTS

    El pago de la CTS tendrá carácter cancelatorio y se realizará cuando el trabajador finalice su relación laboral con la entidad pública en la que presta servicios.

    Durante el debate parlamentario, se indicó que la finalidad de esta medida es reducir las brechas laborales entre los servidores del régimen CAS y otros trabajadores del Estado que ya cuentan con estos beneficios.

    Congreso también aprueba cambios en pensiones para personal militar y policial

    Ese mismo 12 de marzo, el Pleno también aprobó por insistencia una autógrafa de ley que modifica el Decreto Legislativo 1133, con el objetivo de reorganizar el sistema de pensiones del personal de las Fuerzas Armadas del Perú y de la Policía Nacional del Perú, buscando asegurar condiciones previsionales adecuadas para estos servidores.

    La iniciativa, sustentada en varios proyectos de ley, fue aprobada con 88 votos a favor, ningún voto en contra y cinco abstenciones, a pesar de que anteriormente había sido observada por el Poder Ejecutivo del Perú.

    El esquema planteado contempla un modelo de financiamiento mixto, en el cual el personal en actividad aportará el 15% de su salario, mientras que el Estado contribuirá con un 10%, con la finalidad de fortalecer de manera progresiva el fondo previsional.

    Durante la exposición del dictamen, el congresista José Cueto, representante de la Comisión de Defensa Nacional, aclaró que la norma no establece el otorgamiento inmediato de nuevas pensiones, sino que busca reorganizar y adecuar los dos sistemas previsionales que actualmente existen para el personal militar y policial.

    No obstante, algunos parlamentarios solicitaron precisiones sobre el impacto económico de la medida. En ese contexto, se indicó que actualmente el Estado destina alrededor de 5.000 millones de soles al régimen previsional de las fuerzas militares y policiales, cifra que podría aumentar según diversas estimaciones.

    SOBRE EL AUTOR:
    ¡Buenas noticias para CAS! Congreso aprueba ley que incluye CTS y beneficios laborales
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

    Lo último en Wapa

    Lo Último | Confirman CORTE DE LUZ para este VIERNES 13 de MARZO

    Sedapal confirma MASIVO CORTE DE SERVICIO DE AGUA del 12 al 18 de marzo: conoce AQUÍ los 52 sectores afectados

    Senamhi alerta brusca caída de temperaturas desde el 13 de marzo en estas regiones del Perú

    ES OFICIAL | Sedapal anuncia corte de agua este sábado 14 de marzo: mira los distritos y horarios afectados

    Anuncian cortes de luz en Lima y Callao del 12 al 15 de marzo: revisa si tu distrito está en la lista

    Lo más vistos en Ocio

    ¡3 DISTRITOS SIN AGUA! Sedapal anuncia CORTE DE SERVICIO este 10 de marzo por hasta 12 horas: lista de zonas afectadas

    15 Animes para adultos que encuentras en Crunchyroll

    CONFIRMAN corte de agua por 7 días en 10 distritos de Lima: Sedapal revela si las cisternas operarán por falta de combustible

    Reniec facilita cambio de DNI azul a electrónico desde casa: conoce cómo hacerlo rápido y sin colas

    ES OFICIAL | Senamhi ALERTA que lluvias de moderada a FUERTE INTENSIDAD no se detendrán por 45 días

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Perulandia

    PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

    PRECIO

    S/ 59.90
    Comprar

    Soho Color Salón & Spa

    Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

    PRECIO

    S/ 99.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;