¡1 SEMANA SIN AGUA! Sedapal confirma MASIVO CORTE DE SERVICIO del 12 al 18 de marzo: conoce AQUÍ los 52 sectores afectados

¡A juntar agua! El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) informó que desde el jueves 12 al miércoles 18 se realizarán cortes programados de agua en un distrito de Lima Metropolitana, afectando a varias zonas. La entidad indicó, a través de su canal de WhatsApp, que la suspensión temporal se debe a trabajos de mantenimiento destinados a garantizar la calidad y continuidad del suministro de agua potable en la capital.