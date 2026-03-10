¡1 SEMANA SIN AGUA! Sedapal confirma MASIVO CORTE DE SERVICIO del 12 al 18 de marzo: conoce AQUÍ los 52 sectores afectados

¡1 SEMANA SIN AGUA! Sedapal confirma MASIVO CORTE DE SERVICIO del 12 al 18 de marzo: conoce AQUÍ los 52 sectores afectadosÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
¡A juntar agua! El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) informó que desde el jueves 12 al miércoles 18 se realizarán cortes programados de agua en un distrito de Lima Metropolitana, afectando a varias zonas. La entidad indicó, a través de su canal de WhatsApp, que la suspensión temporal se debe a trabajos de mantenimiento destinados a garantizar la calidad y continuidad del suministro de agua potable en la capital.
Entre las labores programadas se incluye la limpieza de reservorios. En este contexto, Sedapal exhortó a los usuarios a tomar precauciones, como almacenar agua en baldes u otros recipientes, para afrontar la suspensión del servicio sin contratiempos.
LEE MÁS: ¡PERÚ SIN LUZ! Confirman MASIVO CORTE DE ELECTRICIDAD este 11 y 12 de marzo: conoce los 121 sectores afectados
Distritos afectados por el corte de agua, según Sedapal
Chaclacayo
- Área afectada: Urb. El Cuadro Mz. M–N, Calles B–C, PS 8, 15, 23, 24 y 25
- Sector: 157
- Horario: 1.00 p. m. a 11.50 p. m.
- Área afectada: Urb. El Cuadro (R2, R3, R4 y R5)
- Sector: 157
- Horario: 8.00 a. m. a 8.00 p. m.
- Motivo: Limpieza de reservorio
Chorrillos
- Área afectada: Área comprendida entre sectores 91, 92 y 97
- Sector: 91, 92 y 97
- Horario: 10.30 a. m. a 4.30 p. m.
Santiago de Surco
- Área afectada: Av. Javier Prado Este, Av. Golf de Los Incas, Límite Cerro Camacho, Límite Cerro Centinela, Límite Lomas de Pamplona Surco, Jr. Tambo Real, Av. Primavera, Av. Panamericana Sur
- Sector: 87, 89, 296, 297, 298 y 299
- Horario: 10.30 a. m. a 4.30 p. m.
PUEDES VER: Senamhi advierte alerta naranja: Lluvias torrenciales y descargas eléctricas en 19 departamentos
San Juan de Lurigancho
- Área afectada: Av. 9 de Octubre, Av. Próceres de la Independencia, Av. Tusilagos Este, Av. Flores de Primavera, Av. Los Jardines Oeste, Av. Los Postes Este, Av. Basadre Este, Urb. Zárate, Urb. Caja de Agua, Urb. Chacarilla Otero, Coop. Las Flores, Urb. San Silvestre Violetas I, II y III, Urb. San Carlos, Asoc. San Hilarión II, Coop. La Huayrona, Urb. San Gabriel.
- Sector: 87, 89, 296, 297, 298 y 299
- Horario: 10.30 a. m. a 4.30 p. m.
La Molina
- Área afectada: Todo el distrito
- Horario: 10.30 a. m. a 4.30 p. m.
Santa Anita
- Área afectada: Área entre Av. De La Cultura, Carretera Central, Av. Colectora Industrial, Av. Huancaray y Urb. Los Chancas de Andahuaylas
- Sector: 77, 166, 167, 168, 170, 171 y 172
- Horario: 10.30 a. m. a 4.30 p. m.
Ate
- Área afectada: Urb. Mayorazgo, Urb. La Merced, área entre Av. Nicolás Ayllón, Av. Evitamiento, Av. Circunvalación, Av. Separadora Industrial y Av. Las Torres
- Sector: 21, 22, 23, 24, 179, 180 y 181
- Horario: 10.30 a. m. a 4.30 p. m.
San Luis / San Borja
- Área afectada: Área entre Av. Nicolás Arriola, Av. Circunvalación, Av. Javier Prado y Av. San Luis.
- Sector: 3
- Horario: 10.30 a. m. a 4.30 p. m.
Independencia
- Área afectada: A.H. Las Américas, A.H. Las Américas Ampliación, A.H. El Paraíso, A.H. La Paz, U. Popular Tahuantinsuyo.
- Sector: 334
- Horario: 12.00 p. m. a 8.00 p. m.
¿Qué hago si tengo dudas sobre la interrupción del servicio?
- Llama al Aquafono: (01) 317-8000
- Importante:Ten a la mano tu número de suministro