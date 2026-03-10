Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
¿Suheyn Cipriani en el Congreso? Modelo habría presentado certificado con irregularidades para trabajar en Parlamento

Pamela López cara a cara con Christian Cueva le pidió que vea a sus hijos y recibió indignante respuesta

Pamela López contó que se encontró frente a frente con el padre de sus hijos y le solicitó que se mantenga presente en la vida de los menores mientras ella participa en el reality de convivencia de Panamericana TV.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Pamela López cara a cara con Christian Cueva le pidió que vea a sus hijos y recibió indignante respuesta
    Pamela López cara a cara con Christian Cueva
    Pamela López cara a cara con Christian Cueva le pidió que vea a sus hijos y recibió indignante respuesta

    Antes de sumarse al reality ‘La Granja VIP’, Pamela López decidió reunirse personalmente con Christian Cueva para hablar sobre el cuidado de sus hijos durante el tiempo que estará alejada de casa por su participación en el programa de Panamericana TV. La influencer contó en su visita a ‘Mesa Caliente’ que consideró fundamental tener esta conversación con el futbolista, ya que el nuevo proyecto televisivo la mantendrá fuera de su hogar por un periodo aún incierto.

    wapa.pe

    PUEDES VER: Cuando Paolo Guerrero habló de su RUPTURA con Alondra García Miró por primera vez y confesó la razón de su final

    Durante la entrevista, la también empresaria señaló que el diálogo fue frontal y estuvo cargado de sentimientos. López, madre de los tres hijos del deportista, confesó que incluso le rogó que asuma un rol más activo en la vida de los menores, sobre todo cuando surjan desacuerdos entre ellos.

    La influencer recordó con emoción ese momento y relató: “Le dije: ‘No me van a tener a mí para lidiar con sus conflictos de hermanos; te lo suplico, por favor, acércate a ellos y trata de sanar esas heridas que has dejado’”.

    Relación entre Christian Cueva y sus hijos

    Según contó, la relación entre Christian Cueva y sus hijos ha estado marcada por la distancia. De acuerdo con su versión, el jugador no los visita desde diciembre. “Le di total libertad para que pueda visitarlos”, comentó la futura participante de ‘La Granja VIP’, resaltando lo importante que considera que los niños cuenten con la presencia de su padre mientras ella esté fuera.

    Pamela López también relató cuál fue la reacción del futbolista ante su pedido. Indicó que Cueva mostró disposición para acercarse a los menores, aunque también le explicó que su agenda profesional limita el tiempo que puede dedicarles.

    “Me dijo: ‘Sí, sí, sí, claro, pero mis tiempos son limitados’. Él está en otra ciudad y, bueno, entiendo. Me dijo: ‘Tú estuviste casada conmigo y sabes cómo son mis tiempos’”, relató la influencer, quien actualmente mantiene una relación con Paul Michael.

    wapa.pe

    PUEDES VER: Hijo de Abencia Meza es denunciado por agredir brutalmente a músico mientras bebían: “Está inconsciente”

    El encuentro dejó en evidencia la preocupación de López por el bienestar emocional de sus hijos durante su ausencia en el reality, así como los retos que implica equilibrar la vida familiar con los compromisos profesionales. Pese a ello, remarcó que su principal prioridad sigue siendo la estabilidad y el entorno de sus pequeños, especialmente en medio de la exposición pública que conlleva la televisión.

    Pamela López, nueva participante de ‘La Granja VIP’

    El reality, que se estrenará el 16 de marzo a las 8.30 p. m., se emitirá de lunes a sábado y mostrará cómo los concursantes se adaptan a la vida en el campo, además de los desafíos de convivir bajo vigilancia permanente.

    Entre los participantes confirmados figuran Mark Vito, Mónica Torres, Renato Rossini, Yiddá Eslava y Gabriela Herrera. También se sumarán la actriz Celine Aguirre, el actor Miguel Vergara y La Mackyna.

    SOBRE EL AUTOR:
    Pamela López cara a cara con Christian Cueva le pidió que vea a sus hijos y recibió indignante respuesta
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    Cuando Paolo Guerrero habló de su RUPTURA con Alondra García Miró por primera vez y confesó la razón de su final

    Patty Wong alarma a sus hermanos al DESAPARECER por DEUDA ASTRONÓMICA a dueño de local de su famoso chifa

    Isabella Ladera tiene insólita decisión en medio de la sensible pérdida de Hugo García tras revelar su embarazo

    Famoso actor y galán de telenovelas se recursea vendiendo paltas ante la falta de trabajo: “Ha sido muy difícil”

    Mariana Vértiz confirma su separación con el periodista Pancho de Piérola tras meses de oficialización: “Enfocada en mi paz”

    Lo más vistos en Farándula

    Hijo de Abencia Meza es denunciado por agredir brutalmente a músico mientras bebían: “Está inconsciente”

    Hija de Tula Rodríguez ingresa a quirófano y actriz revela su estado de salud: "Acaba de venir el doctor para decirme..."

    Joel Acuña y la costosa carrera que estudió en una prestigiosa universidad nacional

    Daniela Darcourt dice ser honesta y así responde por nominación de Yahaira Plasencia a Premio Lo Nuestro

    Vasco Madueño llora desgarradoramente al hablar de los últimos momentos de su madre: “Se fue en paz”

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Perulandia

    PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

    PRECIO

    S/ 59.90
    Comprar

    Soho Color Salón & Spa

    Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

    PRECIO

    S/ 99.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;