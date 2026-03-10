Pamela López contó que se encontró frente a frente con el padre de sus hijos y le solicitó que se mantenga presente en la vida de los menores mientras ella participa en el reality de convivencia de Panamericana TV.

Antes de sumarse al reality ‘La Granja VIP’, Pamela López decidió reunirse personalmente con Christian Cueva para hablar sobre el cuidado de sus hijos durante el tiempo que estará alejada de casa por su participación en el programa de Panamericana TV. La influencer contó en su visita a ‘Mesa Caliente’ que consideró fundamental tener esta conversación con el futbolista, ya que el nuevo proyecto televisivo la mantendrá fuera de su hogar por un periodo aún incierto.

Durante la entrevista, la también empresaria señaló que el diálogo fue frontal y estuvo cargado de sentimientos. López, madre de los tres hijos del deportista, confesó que incluso le rogó que asuma un rol más activo en la vida de los menores, sobre todo cuando surjan desacuerdos entre ellos.

La influencer recordó con emoción ese momento y relató: “Le dije: ‘No me van a tener a mí para lidiar con sus conflictos de hermanos; te lo suplico, por favor, acércate a ellos y trata de sanar esas heridas que has dejado’”.

Relación entre Christian Cueva y sus hijos

Según contó, la relación entre Christian Cueva y sus hijos ha estado marcada por la distancia. De acuerdo con su versión, el jugador no los visita desde diciembre. “Le di total libertad para que pueda visitarlos”, comentó la futura participante de ‘La Granja VIP’, resaltando lo importante que considera que los niños cuenten con la presencia de su padre mientras ella esté fuera.

Pamela López también relató cuál fue la reacción del futbolista ante su pedido. Indicó que Cueva mostró disposición para acercarse a los menores, aunque también le explicó que su agenda profesional limita el tiempo que puede dedicarles.

“Me dijo: ‘Sí, sí, sí, claro, pero mis tiempos son limitados’. Él está en otra ciudad y, bueno, entiendo. Me dijo: ‘Tú estuviste casada conmigo y sabes cómo son mis tiempos’”, relató la influencer, quien actualmente mantiene una relación con Paul Michael.

El encuentro dejó en evidencia la preocupación de López por el bienestar emocional de sus hijos durante su ausencia en el reality, así como los retos que implica equilibrar la vida familiar con los compromisos profesionales. Pese a ello, remarcó que su principal prioridad sigue siendo la estabilidad y el entorno de sus pequeños, especialmente en medio de la exposición pública que conlleva la televisión.

Pamela López, nueva participante de ‘La Granja VIP’

El reality, que se estrenará el 16 de marzo a las 8.30 p. m., se emitirá de lunes a sábado y mostrará cómo los concursantes se adaptan a la vida en el campo, además de los desafíos de convivir bajo vigilancia permanente.